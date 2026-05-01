رجال طائرة الأهلي يواجه بتروجت في نصف نهائي بطولة إفريقيا

يلتقي الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي مع بتروجت مساء اليوم الجمعة، في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية المقامة في رواندا.

تقام المباراة داخل صالة BK Arena وتنطلق في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز من أجل بلوغ المباراة النهائية، والاستمرار في المنافسة على لقب البطولة.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعدما فاز على الفتح الرباطي المغربي، بثلاثة أشواط دون مقابل، بينما تأهل بتروجت بعد فوزه على ميناء دوالا المستقل الكاميروني بنتيجة 3 - 1.

وتضم قائمة رجال طائرة الأهلي المشاركة في بطولة إفريقيا 14 لاعبًا، وهم كل من حسام يوسف وعبدالحليم عبو ومحمد عسران وحمادة عثمان ومحمد رمضان وعبدالرحمن سعودي وعبدالرحمن الحسيني ويوسف الصافي وزياد أسامة وحازم محمد وخوسيه ماسو وألكساندر بوتكو وحمزة الصافي وعمر شريف.

ويضم الجهاز الفني كلا من الأمريكي جوردون مايفورث مديرًا فنيًا، ومحمد السيد مدربًا عامًا، ومحمد الحسيني مدربًا مساعدًا، وعبد اللطيف عثمان المدير الإداري، وأحمد أسامة إداري الفريق، وإيهاب فخر الدين طبيب الفريق، وأسامة طعيمة وعبد الرحمن غانم إخصائيي التأهيل البدني، وإسلام محمدي إخصائي العلاج الطبيعي، وعبد الرحمن إبراهيم وأحمد رضا محللي الأداء، وحسام الدين عناية مخطط الأحمال، وهاني سعيد إخصائي التدليك.