الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

هتغير زيت بكام؟.. ارتفاع أسعار زيوت السيارات أول مايو 2026 في مصر

سيارات
سيارات
محمد صبيح

شهدت أسعار زيوت السيارات في مصر ارتفاعًا ملحوظًا مع بداية شهر مايو 2026، وفقًا لأحدث القوائم الرسمية الصادرة عن شركات Shell وCastrol وExxonMobil، ما دفع الكثير من مالكي السيارات للتساؤل: هتغير زيت بكام دلوقتي؟

اهتزاز السيارة

الزيادات الجديدة طالت أغلب الفئات، من الزيوت التخليقية بالكامل إلى الاقتصادية، وسط استمرار الضغوط على تكاليف التشغيل والصيانة.

أسعار زيوت شل في مصر مايو 2026

رفعت شركة شل أسعار مجموعة Helix لزيوت محركات البنزين، حيث:

Helix Ultra (5W30 / 5W40)

690 جنيهًا للتر

2,570 جنيهًا لعبوة 4 لتر

2,995 جنيهًا لعبوة 5 لتر

Helix Extra City 10W40

410 جنيهات للتر

1,740 جنيهًا لعبوة 5 لتر

Helix HX5 15W50

330 جنيهًا للتر

Helix HX3 50

196 جنيهًا للتر

725 جنيهًا لعبوة 4 لتر

زيوت النقل الثقيل والموتوسيكلات

النقل السياحي

Rimula R6LM 10W40: 8,600 جنيه (20 لتر)

Rimula R4X 15W40: 1,325 جنيه (5 لتر) / 5,160 جنيه (20 لتر)

Shell Advance Ultra: 460 جنيهًا للتر

زيوت هيدروليك: 1,780 جنيهًا (16 لتر)

أسعار زيوت كاسترول بعد الزيادة

أعلنت كاسترول تحديث أسعار مجموعة Edge وMagnatec، وجاءت كالتالي:

Castrol Edge (5W30 / 5W40)

675 جنيهًا للتر

2,485 جنيهًا (4 لتر)

2,559 جنيهًا (5 لتر)

Edge 0W20

2,517 جنيهًا (4 لتر)

Magnatec 10W40

357 جنيهًا للتر

1,367 جنيهًا (5 لتر)

زيوت الديزل والمنتجات الأخرى:

CRB Turbo Max 15W40: 1,178 جنيهًا (5 لتر) / 4,576 جنيهًا (20 لتر)

Vecton 10W40: 8,765 جنيهًا (20 لتر)

DOT 4 (فرامل): 182 جنيهًا

ATF Transmax (فتيس أوتوماتيك): 467 جنيهًا للتر

أسعار زيوت موبيل في مصر مايو 2026

كشفت شركة موبيل التابعة لـ ExxonMobil عن قائمة أسعار جديدة شملت:

Mobil 1 (5W30 / 5W40)

665 جنيهًا للتر

2,440 جنيهًا (4 لتر)

Mobil Super 10W40

390 جنيهًا للتر

1,440 جنيهًا (4 لتر)

Mobil Special 20W50

200 جنيه للتر

720 جنيهًا (4 لتر)

منتجات إضافية:

Delvac 1 SHC 5W40: 420 جنيهًا للتر / 2,065 جنيهًا (5 لتر)

Delvac MX 15W40: 4,780 جنيهًا (20 لتر)

Coolant 33%: 185 جنيهًا للتر / 665 جنيهًا (4 لتر)

شحوم Mobil MP: 160 جنيهًا

ليه أسعار زيوت السيارات بتزيد؟

يرجع ارتفاع أسعار زيوت السيارات في مصر إلى عدة عوامل، أبرزها:

  • زيادة تكلفة المواد البترولية عالميًا
  • ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه
  • تكاليف النقل والاستيراد
  • زيادات ضريبة القيمة المضافة ضمن التسعير النهائي

هتغير زيت عربيتك بكام؟

بشكل تقريبي، تكلفة تغيير الزيت في مايو 2026:

سيارات ملاكي (4 لتر): من 720 إلى 2,570 جنيهًا حسب النوع

زيوت تخليقية بالكامل: قد تتجاوز 2,500 جنيه

فئة اقتصادية: تبدأ من حوالي 700 جنيه

ارتفاع أسعار زيوت السيارات أصبح واقعًا جديدًا في السوق المصري، ومع اختلاف الفئات بين الاقتصادي والتخليقي، يبقى الاختيار مرتبطًا بنوع السيارة وطبيعة الاستخدام، لكن المؤكد أن تكلفة الصيانة الدورية في 2026 بقت أعلى من أي وقت فات.

أسعار زيوت كاسترول بعد الزيادة سعر غيار الزيت أسعار الزيوت السايات اتفاع اسعار الزيوت في مايو سعر زيت شل سعر زيت موبيل سعر زيت

