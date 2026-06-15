مشروع ضخم لـ استزراع 390 فدانًا لإنتاج الأعلاف ودعم الثروة الحيوانية بقنا | شاهد

تفقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مشروع استصلاح واستزراع مساحة 390 فداناً بقرية "الشيخ علي" التابعة لمركز نجع حمادي، والذي يستهدف زراعة الأعلاف الخضراء وإنتاج "السيلاج" باستخدام أحدث نظم الري المطور، سواء عبر تقنيات الري بالتنقيط أو الري بالرش، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتنمية الثروة الحيوانية.

​وشملت جولة محافظ قنا، بتفقد المبنى الإداري ومجمع المخازن، حيث اطلع على نسب التنفيذ الفعلية للأعمال الإنشائية الخاصة بـ "بناكر" تخزين السيلاج وبحيرة الاستزراع السمكي الملحقة بالمشروع.

وأشار الببلاوي، إلى أن المحافظة تسعى لإحداث طفرة حقيقية في قطاع الثروة الحيوانية من خلال توفير الأعلاف عالية الجودة ودعم صغار المربين بأسعار مناسبة، لافتاً إلى أن المزرعة تضم مساحة 50 فداناً تم تجهيزها بالكامل للعمل بنظام الري بالتنقيط.

وأوضح محافظ قنا، بأنه تحتوي على 7 أجهزة ري محوري "بيفوت"، مع استغلال المساحات البينية والمثلثات الواقعة بين أجهزة الري المحوري لتروى بنظام الري بالتنقيط، حيث تغذي هذه المنظومة بالكامل 3 محطات رئيسية لضخ المياه.

​وأضاف الببلاوي، أن المشروع يضم 3 بحيرات مائية كبرى بسعة تخزينية تصل إلى 10 آلاف متر مكعب من المياه لكل بحيرة، حيث تم ربطها بشبكة ري بالتنقيط مخصصة لري سياج شجري يحيط بالمزرعة كحزام أخضر ومصدات للرياح، فضلاً عن إنشاء شبكة طرق داخلية ممهدة لربط قطاعات المزرعة وتسهيل حركة السيارات والمعدات والمرور اليومى.

ولفت محافظ قنا، إلى أن البنية التحتية للمشروع تشتمل على مبنى مخصص كاستراحة للعمال، و3 مخازن لوجستية، و3 بناكر لتخزين وتجهيز السيلاج، إلى جانب شبكة كهرباء متكاملة لتوزيع الجهد الكهربائي على محطات الضخ والأعمال الإنشائية، مشيرًا إلى أن كل محطة ضخ تتكون من وحدة فلاتر متطورة وطلمبة طرد مركزية فائقة القدرة، مع إحاطة المساحة الكلية للمزرعة بسور سلكي لضمان حماية هذا المشروع.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد الحفناوي، رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد، والمهندس أحمد السكري، الشركة المنفذة، والمهندس محمد عبد الرحمن، نائب جهاز تعمير جنوب الصعيد، وعدد من القيادات التنفيذية.



