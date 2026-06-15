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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يصدر قرارات عاجلة لتطوير المشايات وحماية الترع والقضاء على العشوائيات

جولة محافظ قنا
جولة محافظ قنا
يوسف رجب

تفقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، عدداً من قرى الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وذلك في جولة ميدانية موسعة استهدفت متابعة المشروعات المقترحة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المقبل والوقوف على الاحتياجات الفعلية للمواطنين.

واستهل محافظ قنا، جولته بتفقد ترعة "القصر" الواقعة بالوحدة المحلية لقرية الرحمانية، حيث أصدر توجيهات فورية برفع وإزالة كافة المخلفات الناتجة عن أعمال التطهير بشكل فوري، مؤكداً على استمرار المحافظة في تنفيذ المشروعات التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة لأهالي القرى.

وأشار الببلاوي، إلى ضرورة توفير صناديق قمامة كافية بالقرب من المصرف وعلى طول امتداده لتسهيل عملية جمع المخلفات، موجهاً بتغليظ العقوبات وتحرير محاضر بيئية رادعة ضد كل من يقوم بإلقاء القمامة في المجرى المائي، بالإضافة إلى إعداد دراسة هندسية عاجلة لتطوير إحدى المشايات بمنطقة الجزيرة بقرية الصياد وفقاً للتصميمات المعتمدة.

وفي سياق متصل، شدد محافظ قنا على ضرورة إزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الري وفحص مقالب القمامة العشوائية بنجع حمادي، موجهاً الأجهزة التنفيذية بالقضاء التام على الأكشاك والعشش العشوائية وإزالة جميع الإشغالات المخالفة خلال 48 ساعة دون تهاون.

كما تفقد الببلاوي، ترعة "الجرجاوية" بقرية بهجورة، حيث شدد على ملاحقة المخالفين بيئياً ممن يلقون المخلفات في الترع والمصارف، موجهاً بإزالة كافة المشايات المخالفة وغير الآمنة واستبدالها بأخرى جديدة تنفذ وفق تصميمات هندسية سليمة تضمن سلامة المواطنين.

رافقه خلال الجولة كل من: المهندس مصطفي هنداوي، مدير مديرية الطرق، حسن القط، وكيل وزارة التموين، والدكتورة سمر عاطف، وكيل مديرية الصحة، وعمرو التهامي، وكيل مديرية التضامن، والمهندس محمد نصر، مستشار المحافظ للبيئة، وحسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وأحمد الزين، مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، وعمرو ذكي، رئيس لجنة الفحص الفني معدات الحملة.

قنا نجع حمادي الخطة الاستثمارية صناديق قمامة مقالب القمامة العشوائية أخبار قنا

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