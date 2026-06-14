رئيس جامعة قنا: 3130 معاملة بالمركز البيومتري للأوراق الثبوتية منذ مارس الماضى

أشاد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة قنا، بالدور الذي يقوم به المركز البيومتري للأوراق الثبوتية في تطوير منظومة الخدمات الجامعية ودعم جهود التحول الرقمي، مؤكدًا أن المركز يمثل أحد النماذج الناجحة التي تعكس توجه الجامعة نحو الحوكمة الإلكترونية وتقديم خدمات سريعة ودقيقة ومؤمنة لمتلقي الخدمة.

وأوضح رئيس جامعة قنا، بأن المركز نجح منذ افتتاحه في تسهيل إجراءات استخراج الوثائق الجامعية المختلفة، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تعتمد على قواعد بيانات موحدة ومؤمنة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلاب والخريجين والباحثين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأضاف عكاوى، بأن التقارير الإحصائية للمركز كشفت عن استلام طلبات 3130 وثيقة وانجازها مع الكليات وفريق عمل التطبيق خلال الفترة من مارس إلى مايو 2026، حيث سجل قطاع شؤون الطلاب والخريجين العدد الأكبر بإجمالي 2167 طلبًا، فيما بلغ عدد الطلبات الخاصة بقطاع الدراسات العليا والبحوث 571 طلبًا، إلى جانب مئات الطلبات الأخرى الخاصة بالإدارة العامة للشئون القانونية والإدارة العامة للموارد البشرية.



وتابع رئيس جامعة قنا، وتنوعت الخدمات التي قدمها المركز خلال الفترة الماضية لتشمل طلبات استخراج الشهادات المؤمنة، وبيانات الدرجات والتقديرات، وإفادات التخرج والقيد، وشهادات حسن السير والسلوك، وشهادات الدبلومات والماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى عدد من المستندات الخاصة بالعاملين ،كما يتم الطباعة بالباركود للكثير من هذه الشهادات والأوراق الثبوتية ، بما يوفر الوقت والجهد على المستفيدين.





من جانبه أوضح محمد نور، مدير المركز البيومتري للأوراق الثبوتية، بأن معدلات الإقبال المتزايدة على خدمات المركز تعكس نجاح منظومة العمل التي تم تطبيقها منذ بدء التشغيل، مشيرًا إلى أن المركز يواصل تقديم خدماته وفق أعلى معايير الجودة والدقة والسرعة.



ووجه نور الشكر لرئيس الجامعة، على دعمه المستمر للمركز وحرصه على توفير كافة الإمكانات اللازمة لنجاحه، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له بالغ الأثر في تطوير الخدمات المقدمة وتحقيق أهداف المركز في خدمة منتسبي الجامعة وتعزيز مسيرة التحول الرقمي داخلها.







