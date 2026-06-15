قنا.. إزالة 83 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 19 ألف متر بقرية المحروسة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة مكبرة نجحت خلالها في استرداد مساحات شاسعة من الأراضي المتعدى عليها بقرية المحروسة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، برصد وإزالة كافة أشكال التعديات على أراضي الدولة بكل حسم.

وأسفرت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، عن تنفيذ إزالة لـ 83 حالة تعدٍ بالبناء على أراضٍ تابعة لأملاك الدولة، بمساحة إجمالية بلغت 19 ألف متر مربع، حيث تم هدم وإزالة كافة الإنشاءات المخالفة حتى سطح الأرض.

قاد الحملة ميدانيًا أشرف أنور، رئيس مركز ومدينة قنا، يرافقه طلعت عبد الشافي، نائب رئيس المدينة، ورمضان سالم، رئيس قرية المحروسة، وبتأمين من الأجهزة الأمنية بالمحافظة لضمان فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون.



وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بأن هناك تعليمات مشددة من محافظ قنا بعدم التهاون مع أي محاولة للبناء المخالف أو التعدي على حق الشعب.



وأشار أنور، إلى استمرار الحملات اليومية ومتابعة الأراضي المستردة لمنع عودة التعديات عليها مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين.

