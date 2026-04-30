صدم 3 سيارات.. القبض على عاطل حاول الهرب من حملة مرورية بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بالهروب من إحدى الحملات المرورية بالإسماعيلية وإصطدامه بعدد من السيارات.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 / الجارى وأثناء قيام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بحملة مرورية بعدد من الشوارع بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية وحال قيام القوات بإستيقاف إحدى السيارات لفحص تراخيصها لم يمتثل قائدها ولاذ بالفرار وإصطدم بعدد " 3 سيارات" تصادف مرورها بذات الطريق، وتمكنت القوة من ضبط أحد مستقلى السيارة قبل هروبها (عاطل "محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات" – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير).

وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط الشخص الهارب (" محكوم عليه بالحبس سنتين فى إحدى القضايا"- مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير).. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لخشية ضبطه، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة.

تم التحفظ على السيارة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.