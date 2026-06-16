برابط مجهول .. مذيعة شهيرة تتعرض لفخ النصب الإلكتروني وسحب 69 ألف جنيه من حسابها

حيلة شيطانية اتبعها مجهولون بأن أرسلوا رابطا لمذيعة شهيرة على قناة فضائية عبر إحدى وسائل التواصل وقامت بالدخول عليه وإدخال بعض البيانات الخاصة بها، قبل أن تكتشف سحب وتحويل مبالغ مالية من بطاقتها البنكية بإجمالي 69 ألف جنيه دون علمها أو موافقتها.

فوجئت المذيعة برسائل تفيد بإجراء معاملات مالية من حسابها، ما دفعها إلى التواصل مع البنك وإيقاف البطاقة، ثم التوجه لتحرير محضر بالواقعة.

حررت المذيعة محضرا تتهم فيه شخصين مجهولين بالاستيلاء على مبلغ 69 ألف جنيه من حسابها البنكي، عقب تعرضها لواقعة احتيال إلكتروني.

من جانبها، تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لفحص البلاغ وتتبع مصدر عمليات السحب والتحويل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبي الواقعة.