تغيرات في البشرة والصحة والخصوبة.. ماذا يحدث عند تناول السمن البلدي باللبن صباحا

حرص بعض الأجداد على تناول اللبن بالسمن البلدي البقري ولكن اندثرت هذه العادة فى السنوات الماضية ولكن اكتشف العلماء أن هذا المشروب إذا تم إعداده بمكونات طبيعية بشكل كامل وتم استخدام مقدار بسيط من السمن البلدي فإنه يمنح الجسم فوائد عديدة.

وقد ذكر موقع jagwonder أن تناول اللبن بالسمن البلدي في الصباح يساعد فى حماية الجسم من مشاكل عديدة.

يعزز الذاكرة وقوة الدماغ

يُعدّ سمن البقر مصدراً طبيعياً لأحماض أوميغا 3 الدهنية ، التي تدعم الوظائف الإدراكية. وعند تناوله مع الحليب، فإنه يعزز امتصاص العناصر الغذائية الأساسية لتحسين الذاكرة والتركيز والصفاء الذهني .

يحسن مستوى الهيموجلوبين

السمن غني بالدهون الصحية والمغذيات، ويساعد على امتصاص الحديد بشكل أفضل من الطعام، مما يساعد على زيادة مستويات الهيموجلوبين ومساعدة الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم والتعب .

يقلل الإمساك بشكل طبيعي

يعمل السمن على تليين الجهاز الهضمي ويعمل كملين خفيف. وعند مزجه مع الحليب، فإنه يلين البراز ويعزز حركة الأمعاء المنتظمة ، مما يوفر الراحة من الإمساك المزمن .

يقلل من آلام وتيبس المفاصل

تُغذي الدهون الصحية الموجودة في سمن البقر المفاصل، وتُخفف الالتهاب ، وتُعزز تزييتها ويمكن أن يكون هذا الروتين اليومي علاجًا طبيعيًا لالتهاب المفاصل وآلامها .

يبطئ الشيخوخة ويقلل التجاعيد

غالباً ما تنتج التجاعيد عن اختلال توازن البيتا والسمن عامل تبريد يعمل على موازنة البيتا ، ويرطب البشرة، ويقلل من علامات الشيخوخة مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد من الداخل.

يقلل من الهالات السوداء

تنتج الهالات السوداء غالباً عن سوء الهضم أو التوتر أو قلة النوم ويُحسّن التغذية الداخلية التي يوفرها السمن والحليب لون البشرة والدورة الدموية ، مما يساعد على تفتيح الهالات السوداء تحت العينين بشكل طبيعي .

يدعم نمو الشعر ويمنع الشيب

تُوفّر الدهون والفيتامينات الغنية الموجودة في السمن تغذية أساسية لبصيلات الشعر. ويمكن أن يُحفّز تناوله بانتظام نمو الشعر، ويمنع تساقطه، ويؤخر ظهور الشيب المبكر .

يعمل كمعزز طبيعي للمناعة

يحتوي السمن على حمض الزبدة والفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون A و D و E و K وعند تناوله مع الحليب، فإنه يقوي المناعة ، مما يجعلك أقل عرضة للعدوى والإنفلونزا الموسمية.

يقلل من فرط الحموضة

تعمل خصائص السمن المهدئة على تغطية بطانة المعدة ، مما يقلل من إفراز الحمض ويعمل كمضاد طبيعي للحموضة وهو أكثر أمانًا وأطول أمداً من الخيارات الاصطناعية.

يوازن الهرمونات ويعالج تكيس المبايض

يساعد هذا العلاج القديم على إزالة السموم من الكبد وموازنة مستويات الهرمونات ، مما قد يفيد بشكل كبير النساء اللواتي يعانين من أعراض متلازمة تكيس المبايض مثل عدم انتظام الدورة الشهرية وزيادة الوزن.

يقلل البواسير ومشاكل النزيف

تساعد الخصائص المضادة للالتهابات والمزلقة للسمن في تهدئة الأنسجة الملتهبة في منطقة المستقيم ، مما يوفر الراحة من البواسير والنزيف المرتبط بها .

يزيد عدد الحيوانات المنوية

يُعرف السمن في الطب الأيورفيدي باسم "شوكرا فاردهاك" ، أي أنه يزيد من السوائل التناسلية ويُحسّن تناوله بانتظام جودة الحيوانات المنوية وعددها، والصحة التناسلية العامة لدى الرجال.

ينقي الدم

يعمل سمن البقر كمزيل للسموم ويدعم وظائف الكبد، مما يساعد على التخلص من السموم وتنقية الدم ، وهو ما ينعكس في بشرة أكثر نقاءً وصحة أفضل.

التحكم في الوزن

من المثير للدهشة أن الدهون الصحية مثل السمن تدعم عملية التمثيل الغذائي وتقلل من الدهون الضارة في الجسم كما أنها تمنح الشعور بالشبع، وتقلل من الإفراط في تناول الطعام، وتساعد على إنقاص الوزن عند استخدامها بشكل صحيح.

يقلل الرغبة الشديدة في الطعام

عندما تبدأ يومك بتناول الدهون الصحية والبروتين، فإن ذلك يقلل من نوبات الجوع في منتصف النهار والرغبة الشديدة في تناول السكر، مما يساعدك على الالتزام بنظامك الغذائي بشكل طبيعي و يعمل كمنشط طبيعي للشهية لمن يعانون من فقدانها ومصابون بالنحافة.

يقلل من حرارة الجلد وتهيجه

السمن مادة مبردة ومغذية فهو يهدئ الالتهابات الداخلية ، ويقلل من الطفح الجلدي الناتج عن الحرارة، ويجعل البشرة تبدو أكثر نقاءً وتوازناً .

الوقاية من الحساسية

من خلال تعزيز صحة الأمعاء والمناعة، يقلل هذا العلاج الأيورفيدي من الحساسية لمسببات الحساسية ، ويمكن أن يوفر راحة طويلة الأمد من الحساسية الموسمية أو الجلدية.

يدعم صحة الكلى ويزيل الحصى

يدعم السمن والحليب ترطيب الجسم والتخلص من السموم. ومع مرور الوقت، يساعد ذلك في طرد حصى الكلى الصغيرة بشكل طبيعي عن طريق تحسين تدفق البول وتقليل تكوّن البلورات.

التحكم في حرارة الجسم الزائدة

السمن هو عامل طبيعي لخفض حرارة الجسم (بيتا شاماك ) في الطب الأيورفيدي و عند تناوله مع الحليب، فإنه يوازن حرارة الجسم الداخلية وهو مفيد بشكل خاص خلال أشهر الصيف أو للأشخاص ذوي الأجسام التي تميل إلى الحرارة.