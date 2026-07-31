سعر الفراخ اليوم الجمعة 31 يوليو 2026.. تراجع البيضاء

سجلت أسعار الدواجن بمختلف أنواعها تباينًا ملحوظًا، اليوم الجمعة 31 يوليو 2026، وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن وبيانات البوابة الحكومية لأسعار السلع، وسط متابعة مستمرة لحركة البيع والشراء داخل المزارع والأسواق والسلاسل التجارية.

وتباينت أسعار الفراخ البيضاء والبلدي بين المزرعة وأسواق التجزئة، كما سجلت أسعار أجزاء الدجاج الطازجة مستويات متفاوتة.

أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك

وفقًا لبيانات البوابة الحكومية لأسعار السلع، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك نحو 74 جنيهًا، بانخفاض قدره جنيهين عن السعر السابق.

وتراوحت أسعار كيلو الفراخ داخل المحال التجارية بين 66 و120 جنيهًا، بحسب المنطقة ومنافذ البيع.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البلدي للمستهلك نحو 116 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن السعر السابق.

وتراوحت أسعار الفراخ البلدي بين 72 و155 جنيهًا للكيلو، وفقًا للمنطقة وجودة الذبح.

أسعار الدواجن في بورصة الدواجن

تراوح السعر المعلن لكيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن بين 58 و59 جنيهًا.

كما تراوح سعر كيلو الفراخ البلدي في المزرعة بين 87 و88 جنيهًا.

أسعار أجزاء الدجاج الطازجة

سجل سعر كيلو صدور الدجاج البانيه نحو 250 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو صدور الدجاج بالعظم نحو 205 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو الدبابيس نحو 184 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو أوراك الدجاج المخلية إلى نحو 250 جنيهًا، فيما بلغ سعر كيلو الأوراك المتبلة نحو 165 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو فراخ الشيش المتبلة نحو 340 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو الشيش طاووق نحو 343 جنيهًا.

أسعار الدجاج الكامل اليوم

بلغ سعر الدجاجة الكاملة، بوزن 1.5 كيلو، نحو 318 جنيهًا.

وتراوح سعر الفرخة الكاملة، بوزن يتراوح بين 1100 و1200 جرام، بين 205 و265 جنيهًا.

وسجل سعر الدجاجة الكاملة، بوزن يتراوح بين 1200 و1300 جرام، نحو 288 جنيهًا.

كما بلغ سعر الدجاج البلدي الكامل الطازج نحو 300 جنيه.