الخيانة العاطفية.. تحذير من العيش في ذكريات الحب الأول بعد الزواج

ذكريات الحب الأول قد تبقى حاضرة في ذهن الإنسان حتى بعد مرور سنوات طويلة، لكن استمرار استدعائها والعيش داخل تفاصيلها بعد الزواج قد ينعكس على العلاقة الحالية، خاصة إذا تحولت الذكريات إلى مقارنات دائمة أو تعلق نفسي بشخص من الماضي.

وفي هذا السياق، حذرت رحاب ناجي، اللايف كوتش، من أن الإصرار على استحضار ذكريات علاقة سابقة بعد الزواج قد يتحول إلى ما يُعرف بـ«الخيانة العاطفية»، لما قد يسببه من تأثيرات سلبية على استقرار الحياة الزوجية.

متى تتحول ذكريات الحب الأول إلى خيانة عاطفية؟

قالت رحاب ناجي إن المشكلة لا تكمن في وجود الذكريات القديمة، وإنما في الإصرار على استدعائها والعيش داخلها، رغم الارتباط بشريك حياة آخر.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج «خط أحمر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة «الحدث اليوم»، أن استمرار الشخص في مقارنة واقعه الحالي بعلاقة سابقة، أو الانشغال الدائم بتفاصيلها، قد يؤدي إلى حالة من التعلق النفسي بالماضي.

المقارنة بالماضي تهدد استقرار العلاقة الزوجية

وأوضحت أن التعلق المستمر بذكريات علاقة قديمة قد يؤثر سلبًا على استقرار الحياة الزوجية، لأن العقل والقلب يظلان منشغلين بشخص آخر، بدلًا من التركيز على العلاقة الحالية والعمل على بناء حياة جديدة مع شريك الحياة.

وأكدت أن استمرار المقارنات بين الماضي والواقع قد يحرم العلاقة الحالية من الاهتمام والمشاعر اللازمة لدعمها وتعزيز استقرارها.

التعافي من العلاقات السابقة قرار شخصي

وأشارت اللايف كوتش إلى أن التعافي من أي علاقة سابقة يعد قرارًا شخصيًا يرتبط بمدى وعي الإنسان ونضجه، موضحة أن فهم الشخص لنفسه بصورة أفضل يساعده على تجاوز الماضي وإغلاق صفحاته.

وأضافت أن الإنسان كلما أصبح أكثر وعيًا بمشاعره واحتياجاته، زادت قدرته على التخلص من التعلق بالذكريات القديمة، ومنح شريك حياته الحالي الاهتمام والمشاعر التي يستحقها.

بناء الحاضر بعيدًا عن أسر الذكريات

وشددت ناجي على أهمية التوقف عن العيش داخل العلاقات السابقة، والتركيز على الحاضر وبناء علاقة قائمة على الاهتمام والتواصل والمشاركة.

وتظل ذكريات الماضي جزءًا من تجارب الإنسان، لكن استمرار التعلق بها بعد الزواج قد يؤثر على العلاقة الحالية، ما يجعل الوعي بالمشاعر والقدرة على تجاوز التجارب السابقة خطوة مهمة نحو بناء حياة زوجية أكثر استقرارًا.