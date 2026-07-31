إيران تتسلم جثامين 5 من الحرس الثوري قتـ.لوا في العراق

ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن جثث خمسة من أعضاء الحرس الثوري الإيراني الذين قتلوا في غارات أمريكية سعودية مشتركة في العراق هذا الأسبوع قد أعيدت.



وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن "جثث خمسة من أعضاء الحرس الثوري الإيراني الذين قتلوا في الهجمات الأمريكية السعودية الأخيرة على العراق تم إدخالها إلى البلاد عبر معبر مهران الحدودي" في محافظة إيلام الغربية.



أعلنت الولايات المتحدة والسعودية يوم الأربعاء أنهما شنتا غارات جوية على مسلحين مدعومين من إيران في العراق رداً على الهجمات الأخيرة التي استهدفت المملكة الخليجية.



استهدفت الضربات مواقع تابعة للحشد الشعبي، وهو تحالف مسلح عراقي يضم عدة جماعات قوية موالية لإيران، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 مسلحاً، من بينهم خمسة إيرانيين.