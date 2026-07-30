لايف كوتش تحذر من أمر خطير يؤثر سلبا على العلاقة بين الزوجين | تفاصيل

حذرت رحاب ناجي، اللايف كوتش، من أن استمرار استحضار ذكريات الحب الأول بعد الزواج قد يتحول إلى ما يُعرف بـ"الخيانة العاطفية"، موضحة أن المشكلة لا تكمن في الذكريات نفسها، وإنما في الإصرار على استدعائها والعيش داخلها رغم الارتباط بشريك حياة آخر.



وأكدت خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الشخص الذي يظل يقارن بين واقعه الحالي وعلاقة قديمة، أو يعيش على ذكرياتها باستمرار، يخلق حالة من التعلق النفسي بالماضي، وهو ما يؤثر سلبًا على استقرار العلاقة الزوجية، لأن العقل والقلب يظلان منشغلين بشخص آخر بدلاً من التركيز على بناء حياة جديدة.

وأضافت أن التعافي من أي علاقة سابقة قرار شخصي يعتمد على الوعي والنضج، مشيرة إلى أن الإنسان كلما فهم نفسه بشكل أفضل، أصبح أكثر قدرة على غلق صفحات الماضي، ومنح شريك حياته الحالي الاهتمام والمشاعر التي يستحقها، بعيدًا عن أسر الذكريات القديمة.