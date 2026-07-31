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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السينما الكورية تستعيد بريقها في النصف الأول من 2026

السينما الكورية تستعيد بريقها في النصف الأول من 2026
السينما الكورية تستعيد بريقها في النصف الأول من 2026
أ ش أ

شهدت سوق السينما في كوريا الجنوبية انتعاشًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما ارتفعت إيرادات شباك التذاكر بنسبة 41.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر واضح على تعافي القطاع واستعادة الجمهور ثقته في تجربة المشاهدة داخل دور العرض.

وجاء هذا النمو مدفوعًا بالنجاح الكبير للأفلام الكورية المحلية، وعلى رأسها الفيلم التاريخي The King's Warden، إلى جانب الأداء القوي للفيلم الهوليوودي Project Hail Mary الذي تصدر قائمة الأفلام الأجنبية.

وبحسب بيانات مجلس السينما الكوري (KOFIC)، سجلت دور العرض خلال الأشهر الستة الأولى من العام إقبالًا لافتًا، مع استحواذ الإنتاجات المحلية على النصيب الأكبر من الإيرادات، في تحول لافت بعد فترة شهدت تفوقًا نسبيًا للأفلام الأجنبية. وأسهم هذا الأداء في تعزيز حصة الفيلم الكوري داخل السوق، مدعومًا بإنتاجات متنوعة نجحت في جذب شرائح مختلفة من الجمهور.

وكان The King's Warden نجم الموسم بلا منازع، إذ تجاوزت إيراداته المحلية 100 مليون دولار، محققًا أكثر من 16 مليون تذكرة مباعة، ليصبح ثاني أكثر الأفلام مشاهدة في تاريخ كوريا الجنوبية، كما تصدر قائمة الأفلام الأعلى إيرادًا خلال عام 2026 حتى الآن. ويروي الفيلم قصة تدور في حقبة مملكة جوسون، وحقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا منذ طرحه خلال عطلة رأس السنة القمرية، مستفيدًا من الإقبال الكبير على الدراما التاريخية الكورية.

وفي المقابل، تصدر فيلم الخيال العلمي Project Hail Mary، بطولة رايان جوسلينج والمقتبس عن رواية آندي وير، قائمة الأفلام الأجنبية في السوق الكورية، مؤكدًا استمرار جاذبية الإنتاجات الهوليوودية الكبرى لدى الجمهور، رغم تنامي المنافسة مع الأفلام المحلية. وأسهم الفيلم في الحفاظ على حضور قوي للأعمال الأمريكية داخل دور العرض، لكنه لم يتمكن من منافسة الزخم الذي حققته الإنتاجات الكورية هذا العام.

ومع دخول النصف الثاني من العام، تتجه الأنظار إلى مجموعة من الإصدارات المنتظرة، أبرزها فيلم Hope للمخرج نا هونغ-جين، الذي حقق لاحقًا أكبر افتتاحية في كوريا خلال عام 2026، وهو ما يعزز التوقعات بأن يواصل شباك التذاكر الكوري تحقيق نتائج قوية حتى نهاية العام، مدفوعًا بمزيج من الإنتاجات المحلية الطموحة والأفلام العالمية الكبرى.

سوق السينما في كوريا الجنوبية ارتفعت إيرادات شباك التذاكر انتعاشًا ملحوظًا تعافي القطاع واستعادة الجمهور ثقته

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