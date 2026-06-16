رصد أجسام طائرة غامضة في الخليج والشرق الأوسط.. هل هي كائنات فضائية؟

أعاد الكشف الأمريكي الأخير عن ملفات جديدة تتعلق بالأجسام الطائرة المجهولة الجدل العالمي حول الظواهر الجوية غير المفسرة، بعد أن تضمنت الوثائق والمقاطع المصورة حالات رُصدت في مناطق مختلفة من العالم، من بينها دول خليجية ومناطق في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج تتبناه وزارة الدفاع الأمريكية يهدف إلى رفع السرية تدريجيًا عن السجلات المرتبطة بما يُعرف بـ"الظواهر الجوية غير المحددة"، وهي الظواهر التي لم تتمكن الجهات المختصة حتى الآن من تحديد طبيعتها بشكل قاطع.

وشهد الملف اهتمامًا متزايدًا خلال السنوات الأخيرة مع انتقاله من دائرة التكهنات والخيال العلمي إلى نطاق البحث والتحليل العلمي والمؤسسي.

أجسام غريبة في الدول العربية

تضمنت الدفعة الجديدة، عشرات الوثائق والتسجيلات، إلى جانب نماذج رقمية ومقاطع فيديو التقطتها أنظمة مراقبة ومستشعرات عسكرية متطورة.

وأشارت بعض التقارير إلى رصد أجسام غريبة في أجواء مناطق حيوية تشمل الخليج العربي وبحر عُمان ومضيق هرمز، وهي مناطق تشهد حركة جوية وعسكرية كثيفة، ما يجعل أي ظاهرة غير مألوفة محل متابعة دقيقة من الجهات المختصة.

وتظهر بعض المقاطع أجسامًا تتحرك بأنماط وسرعات غير معتادة مقارنة بالأهداف الجوية التقليدية، فيما وصف أحد التقارير جسمًا أبيض اللون بأنه كان يقوم بحركات غير منتظمة فوق سطح المياه.

كما تضمنت الملفات شهادات وروايات عن أجسام كروية مضيئة شوهدت في مواقع مختلفة، بعضها اختفى بشكل مفاجئ بعد ظهوره لفترات قصيرة.

هل توجد كائنات فضائية؟

رغم الغموض الذي يحيط بهذه المشاهدات، شددت الجهات الأمريكية على أن المواد المنشورة لا تمثل دليلًا على وجود كائنات فضائية أو مركبات قادمة من خارج الأرض.

وأوضحت أن العديد من الحالات ما زالت قيد الدراسة بسبب نقص البيانات أو الحاجة إلى مزيد من التحليل، بينما تم تفسير بعض الوقائع السابقة على أنها ظواهر طبيعية أو أجسام معروفة مثل الطيور أو البالونات أو المعدات الجوية المختلفة.

ويرى مختصون أن أهمية هذه الوثائق لا تكمن في إثبات فرضيات استثنائية، بل في توسيع نطاق البحث العلمي وفهم الظواهر غير المألوفة التي قد تظهر في الأجواء.

كما يعكس نشر هذه الملفات تحولًا ملحوظًا في سياسة المؤسسات الأمريكية من السرية إلى مزيد من الشفافية، عبر إتاحة المعلومات للباحثين والخبراء بهدف تحليلها والوصول إلى تفسيرات أكثر دقة في المستقبل.