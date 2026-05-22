قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح العزب يثير الجدل بعد عرض فيلم أسد.. فماذا قال؟
بشرى سارة.. التأمينات جاهزة لصرف معاشات يونيو 2026 قبل حلول عيد الأضحى
إعادة تعيين قاليباف رئيسا لفريق التفاوض الإيراني.. وإسماعيل بقائي متحدثا
شيكوبانزا يرفض الإنتقال إلي الأهلي| تصريحات مثيرة
"العمل المحلي ذو التأثير العالمي".. مصر تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي
نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 ..مدارس تعلن ظهورها الآن
ملابسات خناقة السماكين والجزارين بالأسلحة البيضاء في البحيرة
رسميا.. مانشستر يونايتد يمدد عقد مدربه كاريك حتى 2028
حكم من سافر للحج وقبل وقفة عرفات دخل المستشفى ولم يتمكن من الصعود
بزعم توفير مصايف رخيصة.. ضبط طالب نصب على المواطنين بالجيزة
تفاوض مع الذات.. مدير المتوسط للدراسات: الضبابية السياسية تسيطر على الأزمة بين إيران وأمريكا
محافظ الإسماعيلية يرفع درجة الاستعداد بالمديريات استعدادًا لعيد الأضحى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

القمر يتحول إلى سوق عالمي.. اقتصاد فضائي يغير العالم| إيه الحكاية

القمر
القمر
أمينة الدسوقي

تستعد ناسا لمرحلة جديدة من استكشاف الفضاء قد لا تقتصر على الإنجازات العلمية فقط، بل تمتد إلى إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي عبر بناء أول اقتصاد قمري تجاري في التاريخ.

ومع تسارع مهمات برنامج أرتميس، يري الكثيرون أن القمر قد يتحول خلال العقود المقبلة إلى مركز ضخم للصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية خارج الأرض.

أرتميس العودة الكبرى إلى القمر

حققت مهمة “أرتميس 2” خطوة تاريخية بعدما حملت أربعة رواد فضاء هم القائد Reid Wiseman، والطيار Victor Glover، واختصاصية المهمة Christina Koch، واختصاصي المهمة الكندي Jeremy Hansen في أول رحلة مأهولة إلى القمر منذ أكثر من نصف قرن.

وخلال المهمة، رصد الطاقم تضاريس قمرية غير مسبوقة، في مؤشر على بداية مرحلة جديدة من الاستكشاف البشري للفضاء العميق.

القمر البارد

وتمثل مهمة أرتميس2 التابعة لوكالة ناسا محطة تاريخية بارزة في مشروع إعادة البشر إلى القمر، إذ تعد أول رحلة مأهولة تدور حول القمر منذ نهاية حقبة “أبولو”.

لكن طموحات ناسا تتجاوز مجرد الرحلات العلمية، إذ تخطط الوكالة لإنشاء قاعدة دائمة على القطب الجنوبي للقمر بحلول عام 2028، تمهيدا لتحويله إلى منصة للأنشطة البشرية المستمرة.

لماذا يثير القمر اهتمام المستثمرين؟

تكمن الأهمية الاقتصادية الكبرى للقمر في موارده الطبيعية، وعلى رأسها المياه المتجمدة الموجودة في مناطقه القطبية.

ويصف خبراء الفضاء المياه بأنها “نفط الفضاء”، لأنها تمثل عنصرا أساسيا لدعم الحياة وإنتاج الوقود الفضائي، ما يقلل الاعتماد على الإمدادات القادمة من الأرض.

كما يحتوي القمر على كميات كبيرة من نظير الهيليوم-3، الذي يُنظر إليه كمصدر واعد للطاقة المستقبلية وتقنيات تبريد مراكز البيانات والحواسيب الكمومية.

اقتصاد جديد خارج الأرض

تسعى ناسا وشركات فضاء خاصة إلى تطوير بنية تحتية قمرية تشمل مركبات نقل ذاتية التشغيل، ومحطات طاقة، وأنظمة شحن فضائي، إضافة إلى روبوتات متخصصة في البناء والاستكشاف.

وتعمل الشركات على تطوير مركبات قمرية حديثة قادرة على العمل بشكل مستقل فوق سطح القمر، ضمن رؤية لإنشاء “اقتصاد قمري” متكامل.

من “أبولو” إلى “أرتيميس”.. رحلة الإنسان النادرة إلى سطح القمر

منافسة عالمية على القمر

يرى محللون أن السباق نحو القمر لن يكون علميًا فقط، بل اقتصاديا وجيوسياسيا أيضا، مع تصاعد التنافس بين الولايات المتحدة والصين ودول أخرى للسيطرة على الموارد الفضائية.

ويؤكد خبراء أن نجاح هذه المشاريع قد يؤدي خلال العقود المقبلة إلى ظهور اقتصاد فضائي بحجم الاقتصاد الأرضي تقريبا، ما يجعل القمر ليس مجرد هدف للاستكشاف، بل سوقًا عالمية جديدة قد تعيد رسم مستقبل البشرية بالكامل.

لم تكن “أرتميس 2” مجرد مهمة لاختبار مركبة فضائية جديدة أو تنفيذ رحلة مدارية حول القمر، بل مثلت تجربة وجودية امتزجت فيها رهبة الفضاء بسحر الاكتشاف، وتحول فيها العلم إلى شعور إنساني عميق.

ناسا استكشاف الفضاء أرتميس أرتميس 2 مهمة “أرتميس 2” برنامج أرتميس الهيليوم 3

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. هبوط أسعار الدواجن لأقل من 60 جنيها |ومفاجأة فى ثمن البانيه

أنيس بوجلبان

اتحاد الكرة يصدم أنيس بوجلبان قبل بدء مهمته في الأهلي

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

صورة ارشيفية

47 حالة اختناق.. تحذيرات عبر مكبرات الصوت بعد تسرب غاز الكلور بمحطة مياه في الإسماعيلية

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. صرف 10 آلاف جنيه لـ 42 ألف مستحق قبل عيد الأضحى

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ40 جنيهًا .. مفاجأة من نقيب الفلاحين بشأن أسعار الطماطم

جماهير الاهلي

3 ملايين دولار.. فرج عامر يزف خبرًا سارا لجماهير الأهلي قبل انطلاق كأس العالم

النادي الأهلي

مفاجأة من فرج عامر بشأن صفقات الأهلي والراحلين في الميركاتو الصيفي

ترشيحاتنا

هل يجوز توكيل من الحاج لأحد برمي الجمرات أو أي من مناسك الحج

هل يجوز توكيل الحاج لأحد برمي الجمرات أو تأدية أي من مناسك الحج؟.. المفتي السابق يجيب

ملابس الإحرام في الحج

خطيب الجامع الأزهر: وحدة الحجاج في الملابس أعظم درس في المساواة والإخاء

درس ديني

الأوقاف في أسبوع.. تنفيذ 34,874 نشاطًا دعويًّا وتوعويًّا بالمحافظات

بالصور

متابعة حمل وفحص بالسونار.. تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 82 ألف سيدة بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

محبوبة ترامب.. تسلا تودع أشهر سيارة في تاريخها للأبد

تسلا
تسلا
تسلا

وداعًا سائل الفرامل.. بشرى لسائقي السيارات بانتهاء تغيير الزيت للأبد

زيت الفرامل
زيت الفرامل
زيت الفرامل

بشرى للمواطن البسيط.. طرح أرخص وأصغر سيارة كهربائية في العالم

فيات باندا 2028
فيات باندا 2028
فيات باندا 2028

فيديو

إصابة مسلم

بزجاجة.. شقيقة مسلم تتهم زوجته بالتسبب في إصابته بـ45 غـ.رزة في يده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد