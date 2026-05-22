القمر يتحول إلى سوق عالمي.. اقتصاد فضائي يغير العالم| إيه الحكاية

تستعد ناسا لمرحلة جديدة من استكشاف الفضاء قد لا تقتصر على الإنجازات العلمية فقط، بل تمتد إلى إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي عبر بناء أول اقتصاد قمري تجاري في التاريخ.

ومع تسارع مهمات برنامج أرتميس، يري الكثيرون أن القمر قد يتحول خلال العقود المقبلة إلى مركز ضخم للصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية خارج الأرض.

أرتميس العودة الكبرى إلى القمر

حققت مهمة “أرتميس 2” خطوة تاريخية بعدما حملت أربعة رواد فضاء هم القائد Reid Wiseman، والطيار Victor Glover، واختصاصية المهمة Christina Koch، واختصاصي المهمة الكندي Jeremy Hansen في أول رحلة مأهولة إلى القمر منذ أكثر من نصف قرن.

وخلال المهمة، رصد الطاقم تضاريس قمرية غير مسبوقة، في مؤشر على بداية مرحلة جديدة من الاستكشاف البشري للفضاء العميق.

وتمثل مهمة أرتميس2 التابعة لوكالة ناسا محطة تاريخية بارزة في مشروع إعادة البشر إلى القمر، إذ تعد أول رحلة مأهولة تدور حول القمر منذ نهاية حقبة “أبولو”.

لكن طموحات ناسا تتجاوز مجرد الرحلات العلمية، إذ تخطط الوكالة لإنشاء قاعدة دائمة على القطب الجنوبي للقمر بحلول عام 2028، تمهيدا لتحويله إلى منصة للأنشطة البشرية المستمرة.

لماذا يثير القمر اهتمام المستثمرين؟

تكمن الأهمية الاقتصادية الكبرى للقمر في موارده الطبيعية، وعلى رأسها المياه المتجمدة الموجودة في مناطقه القطبية.

ويصف خبراء الفضاء المياه بأنها “نفط الفضاء”، لأنها تمثل عنصرا أساسيا لدعم الحياة وإنتاج الوقود الفضائي، ما يقلل الاعتماد على الإمدادات القادمة من الأرض.

كما يحتوي القمر على كميات كبيرة من نظير الهيليوم-3، الذي يُنظر إليه كمصدر واعد للطاقة المستقبلية وتقنيات تبريد مراكز البيانات والحواسيب الكمومية.

اقتصاد جديد خارج الأرض

تسعى ناسا وشركات فضاء خاصة إلى تطوير بنية تحتية قمرية تشمل مركبات نقل ذاتية التشغيل، ومحطات طاقة، وأنظمة شحن فضائي، إضافة إلى روبوتات متخصصة في البناء والاستكشاف.

وتعمل الشركات على تطوير مركبات قمرية حديثة قادرة على العمل بشكل مستقل فوق سطح القمر، ضمن رؤية لإنشاء “اقتصاد قمري” متكامل.

منافسة عالمية على القمر

يرى محللون أن السباق نحو القمر لن يكون علميًا فقط، بل اقتصاديا وجيوسياسيا أيضا، مع تصاعد التنافس بين الولايات المتحدة والصين ودول أخرى للسيطرة على الموارد الفضائية.

ويؤكد خبراء أن نجاح هذه المشاريع قد يؤدي خلال العقود المقبلة إلى ظهور اقتصاد فضائي بحجم الاقتصاد الأرضي تقريبا، ما يجعل القمر ليس مجرد هدف للاستكشاف، بل سوقًا عالمية جديدة قد تعيد رسم مستقبل البشرية بالكامل.

لم تكن “أرتميس 2” مجرد مهمة لاختبار مركبة فضائية جديدة أو تنفيذ رحلة مدارية حول القمر، بل مثلت تجربة وجودية امتزجت فيها رهبة الفضاء بسحر الاكتشاف، وتحول فيها العلم إلى شعور إنساني عميق.