احذر التصوير خلال الحج.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس | أخبار توك شو

احذر التصوير خلال أداء الحج.. أزهري يوضح السبب

يهتم عدد كبير من حجاج بيت الله بالتقاط الصور التذكارية أمام الكعبة، وأن هذا يعتبره البعض من باب التوثيق والفرح، لكن على الجميع أن يعلم أن هذا الأمر ينقص من أجر الحج.

ونصح الدكتور محمد حمودة، أحد علماء الأزهر الشريف، الحجاج بالاستمتاع بكل لحظة يقضونها في بيت الله الحرام، موضحًا أنه ضد الانشغال بالتصوير داخل الحرم على حساب أداء الشعائر.

وأضاف حمودة، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام» مع الإعلامي مصعب العباسي، أن النظر إلى الكعبة عبادة، وأن البعض ينشغل بأمور تُبعده عن روح العبادة، مؤكدًا أن على المسلمين الحذر من الانشغال بغير الشعائر الإسلامية.

هل يجوز الحج والتضحية بالتقسيط.. تعرف على الرأي الشرعي

يبحث الكثير من المواطنين عن الرأي الشرعي بخصوص أداء فريضة الحج بنظام التقسيط، والبعض الأخر يسأل عن التضحية بنظام التقسيط أيضًا أو السلف.

ورد الدكتور محمد حمودة، أحد علماء الأزهر الشريف، على سؤال: هل يجوز أن يذهب المسلم إلى الحج بالتقسيط، في حالة عدم توافر كامل تكاليف الحج بسبب الظروف الاقتصادية؟

وقال أحد علماء الأزهر الشريف إنه يجوز أن يحجّ المسلم بالتقسيط أو بالسلف، أو من خلال المسابقات، أو عبر الهدايا، كأن يقول شخص لآخر: «حجّ هذا العام على نفقتي».

وأضاف، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام» مع الإعلامي مصعب العباسي، أن الحج بالتقسيط جائز، وأن المسلم الذي يفعل ذلك قد يكون لديه مال سيرثه مستقبلًا.

وقال إن المسلم إذا كان لديه أحد أقاربه يعاني من مشكلات صحية، أو كان هو شخصيًا يعاني من مشكلات صحية، فإن الإنفاق على العلاج يكون مُقدَّمًا على الذهاب إلى الحج.

وأضاف، أنه بخصوص أيهما أولى: الزواج أم الحج، فإن في ذلك خلافًا بين الفقهاء، وقد قيل فيه كلام كثير.

عالم أزهري عن الأضحية بـ "ديك": لف بالمقطم واعتبر نفسك حاج



تشهد الفترة الأخيرة فتاوى كثيرة من عدد من المتخصصين وغير المتخصصين بسبب بعض الأمور الدينية تسبب مشكلات، منها جوزا الأضحية بديك أو فرخة أو بطة.

وأكد الشيخ عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، أنه يجب التفرقة بين الآراء التي عليها إجماع والآراء الشاذة، وأن من يتحدث بأن سيدنا بلال، مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، ضحى بديك، فهذا أمر غير صحيح وليس له أصل في الشريعة.

رحلة لحوم الأضاحي من الشراء حتى التخزين الآمن.. تفاصيل

أكد تقرير عُرض في برنامج “صباح الخير يا مصر” أهمية اتباع خطوات صحية سليمة عند شراء الأضاحي واللحوم مع اقتراب عيد الأضحى، بداية من اختيار الأضحية وحتى تخزين واستهلاك اللحوم، لتجنب أي أضرار صحية خلال أيام العيد.

وأوضح التقرير أن اللحوم الحمراء تعد مصدرًا مهمًا للبروتينات والحديد والزنك والفيتامينات، ما يساعد على تقوية المناعة وبناء العضلات والوقاية من الأنيميا، لكنه حذر في الوقت نفسه من الإفراط في تناولها لما قد يسببه من مشكلات صحية لمرضى القلب والسكر والكلى، إلى جانب ارتفاع الكوليسترول والإصابة بالنقرس واضطرابات الهضم.

وأشار التقرير إلى أن خبراء التغذية وسلامة الغذاء نصحوا بضرورة التأكد من نشاط الأضحية وسلامة العين والتنفس وخلو الجسم من الجروح أو الالتهابات، مع أهمية الشراء من مصادر موثوقة تلتزم بالشروط الصحية والشرعية.

كما شدد التقرير على ضرورة شراء اللحوم من محال معروفة والتأكد من لون اللحم الطبيعي وتماسكه وخلوه من الروائح غير المقبولة، مع تجنب اللحوم المكشوفة أو مجهولة المصدر، خاصة اللحوم المفرومة مسبقًا، بسبب احتمالات الغش أو سوء الحفظ.



حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 22 مايو 2026

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الجمعة 22 مايو 2026.

حالة الطقس في مصر اليوم الجمعة 22 مايو 2026

العظمى

القاهرة 30

الإسكندرية 26

الغردقة 34

مطروح 24

أسوان 37

حالة الطقس في الدول العربية

مكة المكرمة 41

الدوحة 36

مسقط 34

بيروت 26

الخرطوم 43

درجات الحرارة في عدد من عواصم العالم

أنقرة 17

مدريد 30

طوكيو 30

بكين 28

موسكو 31

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 22 مايو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 53.00 جنيه

سعر الشراء: 52.86 جنيه

اليورو

سعر البيع: 61.52 جنيه

سعر الشراء: 61.35 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.15 جنيه

سعر الشراء: 71.96 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 14.12 جنيه

سعر الشراء: 14.08 جنيه

الدينار الكويتي

سعر البيع: 172.78 جنيه

سعر الشراء: 172.27 جنيه

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 22 مايو.. عيار 21 بكام؟

يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 22 مايو 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5841 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6815 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7788 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 54520 جنيها.



الأرصاد: أجواء ربيعية معتدلة واستمرار انخفاض الحرارة طوال الأسبوع

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد أجواء ربيعية مستقرة مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا وكتل هوائية معتدلة قادمة من جنوب أوروبا عبر البحر المتوسط.

وأوضحت “غانم” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن درجات الحرارة في القاهرة الكبرى تتراوح اليوم بين 29 و30 درجة مئوية، وهي أقل من المعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من العام بنحو 3 إلى 4 درجات، بينما تسجل محافظات جنوب الصعيد أجواء شديدة الحرارة تصل فيها العظمى إلى 35 و37 درجة بالأقصر وأسوان.

وأضافت أن الطقس خلال ساعات الليل يكون معتدلًا إلى مائل للبرودة، خاصة في المدن الجديدة والمناطق الساحلية، مع تسجيل الصغرى بالقاهرة بين 18 و19 درجة مئوية.

وأشارت إلى وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع فرص ضعيفة جدًا لامتدادها إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مؤكدة أنها أمطار غير مؤثرة.



الإفراط في تناول اللحوم يهدد صحتك.. احذر

أكد الدكتور ألفريد ميشيل، استشاري الأمراض الباطنة، أن الجميع مُقبل على عيد الأضحى، ولذلك يجب الحذر من تناول كميات كبيرة من اللحوم، موضحًا أن لكل شخص كمية مناسبة لتناولها حتى لا تتحول إلى ضرر صحي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي محمد جوهر، أن منظمة الصحة العالمية حددت نسبًا لتناول اللحوم يوميًا تتراوح من 60 إلى 150 جرامًا، لأن الإفراط في تناولها يسبب بعض المشكلات الصحية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح أن تناول كميات أكبر من المطلوب قد يسبب مشكلات صحية، منها الانتفاخ، والحموضة، والإمساك، وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى مشكلات المرارة والقولون.

ولفت إلى أن هضم اللحوم في المعدة يستغرق وقتًا طويلًا، ولذلك يجب عدم الإفراط في تناول اللحوم خلال العيد أو في أي أيام أخرى.