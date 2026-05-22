هل يجوز الحج والتضحية بالتقسيط.. تعرف على الرأي الشرعي

البهى عمرو

يبحث الكثير من المواطنين عن الرأي الشرعي بخصوص أداء فريضة الحج بنظام التقسيط، والبعض الأخر يسأل عن التضحية بنظام التقسيط أيضًا أو السلف.

ورد الدكتور محمد حمودة، أحد علماء الأزهر الشريف، على سؤال: هل يجوز أن يذهب المسلم إلى الحج بالتقسيط، في حالة عدم توافر كامل تكاليف الحج بسبب الظروف الاقتصادية؟

وقال أحد علماء الأزهر الشريف إنه يجوز أن يحجّ المسلم بالتقسيط أو بالسلف، أو من خلال المسابقات، أو عبر الهدايا، كأن يقول شخص لآخر: «حجّ هذا العام على نفقتي».

وأضاف، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام» مع الإعلامي مصعب العباسي، أن الحج بالتقسيط جائز، وأن المسلم الذي يفعل ذلك قد يكون لديه مال سيرثه مستقبلًا.

وقال إن المسلم إذا كان لديه أحد أقاربه يعاني من مشكلات صحية، أو كان هو شخصيًا يعاني من مشكلات صحية، فإن الإنفاق على العلاج يكون مُقدَّمًا على الذهاب إلى الحج.

وأضاف، أنه بخصوص أيهما أولى: الزواج أم الحج، فإن في ذلك خلافًا بين الفقهاء، وقد قيل فيه كلام كثير.

ولفت إلى أن بعض الفقهاء قالوا: لو أن المسلم يملك بيتًا كبيرًا، فعليه أن يقتسمه ويبيع نصفه ويذهب لأداء الحج بجزء من الأموال التي باع بها نصف البيت.

وأوضح أن الحج فريضة، وأن من يمتلك بيتين عليه أن يبيع أحدهما، وأن هذا مذكور في الفقه القديم.
 

وفي نفس السياق رد الشيخ عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، على سؤال: «هل يصح أن يضحي الشخص بالتقسيط، أو من خلال الحصول على قرض من البنك لشراء أضحية؟».

وقال أحد علماء الأزهر الشريف إن الشخص إذا كانت لديه القدرة على سداد هذا القرض فيجوز له ذلك، كما يمكنه شراء الأضحية من خلال جمعية أو عبر السلف من الأقارب.


وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام» مع الإعلامي مصعب العباسي، أن على الإنسان عدم تكليف نفسه أكثر من استطاعته، لأن الأضحية ليست فرضًا بل سنة.

ولفت إلى أن الشخص إذا حصل على قرض بفوائد من أجل الأضحية وهو غير قادر على السداد، فلا يصح ذلك، ولذلك على كل مسلم أن يختار ما هو الأنسب له.


 

