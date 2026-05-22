قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البريد المصري يستعد لإطلاق تطبيق جديد للخدمات المالية والحكومية
إمام مسجد الحسين: عرفة “يوم المباهاة” والشيطان فيه أذل ما يكون
طوارئ بالمحافظات والمحميات وحسم مخالفات البناء.. خطة التنمية المحلية لعيد الأضحى
دعاء يوم عرفة 2026.. كلمات أوصى بها النبي للمغفرة والرزق | فيديو
قبل المونديال.. منتخب مصر يواصل تدريباته إستعدادا لـ ودية روسيا
بمشاركة 23 متدربا من دول حوض النيل والقرن الإفريقي.. ختام الدورة الإقليمية لـ"الهيدرولوجيا البيئية"
مسئول أمريكي سابق: الفجوة بين واشنطن وطهران تتقلص.. لكننا ما زلنا بعيدين عن الاتفاق
للعام والخاص.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026
وزير النقل يشهد توقيع اتفاقية لتطوير الخدمات الرقمية والحجز الإلكتروني بشركات نقل الركاب الثلاث
محافظ البحر الأحمر يُطلق أضخم احتفالات لـ عيد الأضحى بالغردقة
قصة زيزو والزمالك.. الحكاية من الألف للياء بالأرقام والتفاصيل
قبل مباراة الوداع.. محمد صلاح يتصدر تاريخ مواجهات ليفربول وبرينتفورد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: تقديم 16479 خدمة طبية عبر عيادات بعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة

الخدمات الطبية
الخدمات الطبية
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 16 ألفاً و479 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك منذ بداية وصول أفواج الحجاج المصريين وحتى مساء الخميس 21 مايو الجاري.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة مستقرة وبخير، ولم يتم رصد أي تفشيات أو انتشار للأمراض المعدية بينهم، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتعاون المستمر مع الجهات الصحية السعودية الشقيقة.

أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار أن فرق البعثة الطبية المصرية تواصل عملها على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية، بما يضمن سلامة وراحة الحجاج المصريين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس البعثة الطبية المصرية للحج، أن إجمالي الخدمات المقدمة يوم الخميس بلغ 1526 خدمة طبية في عيادات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أما فيما يتعلق بالحالات التي تتلقى رعاية متخصصة في المستشفيات السعودية، أفاد الدكتور أحمد مصطفى بأن إجمالي عدد الحالات المحجوزة حالياً بلغ 36 حالة، منها 24 حالة في مكة المكرمة (12 حالة بالأقسام الداخلية، و10 حالات بالرعاية المتوسطة، وحالتين بالرعاية المركزة)، و12 حالة في المدينة المنورة (6 حالات بالأقسام الداخلية، و6 حالات بالرعاية المركزة).

وأعرب الدكتور أحمد مصطفى عن خالص التقدير والامتنان للرعاية الطبية المتميزة والدعم السريع والمهني الذي تقدمه المستشفيات السعودية للحجاج المصريين، مما يساهم في تحسن حالاتهم وسرعة تماثلهم للشفاء.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان استمرار المتابعة الدائمة للحجاج المصريين في أماكن إقامتهم، مع مواصلة التنسيق الكامل والمستمر مع السلطات الصحية السعودية، لضمان تمتع جميع ضيوف الرحمن بصحة جيدة وسلامة تامة أثناء أداء مناسك فريضة الحج.

بعثة الحج المصرية بعثة الحج وزارة الصحة والسكان أفواج الحجاج السعودية الجهات الصحية السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شائعة “تحول” لؤي ابن راغب علامة تشعل السوشيال ميديا

حقيقة تحول لؤي ابن راغب علامة.. القصة كاملة؟| فيديو

الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. هبوط أسعار الدواجن لأقل من 60 جنيها |ومفاجأة فى ثمن البانيه

معلمة كفر الشيخ

حسن الخاتمة.. وفاة معلمة أثناء أداء فريضة الحج ودفنها بمكة المكرمة

أنيس بوجلبان

اتحاد الكرة يصدم أنيس بوجلبان قبل بدء مهمته في الأهلي

صورة ارشيفية

47 حالة اختناق.. تحذيرات عبر مكبرات الصوت بعد تسرب غاز الكلور بمحطة مياه في الإسماعيلية

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ40 جنيهًا .. مفاجأة من نقيب الفلاحين بشأن أسعار الطماطم

الدعاء

دعاء ليلة الجمعة الأولى من ذي الحجة.. 3 كلمات يسخر الله لك الأرض ومن عليها

ترشيحاتنا

كريستيانو رونالدو

مع جورجينا وابنائهم.. كريستيانو رونالدو يحتفل بالتتويج بالدوري السعودي

معتمد جمال

الغموض يسيطر علي موقف معتمد جمال من الرحيل عن الزمالك

ممدوح عباس

ممدوح عباس يزف نبأ سار لجماهير الزمالك عقب التتويج بالدوري

بالصور

وداعًا سائل الفرامل.. بشرى لسائقي السيارات بانتهاء تغيير الزيت للأبد

زيت الفرامل
زيت الفرامل
زيت الفرامل

بشرى للمواطن البسيط.. طرح أرخص وأصغر سيارة كهربائية في العالم

فيات باندا 2028
فيات باندا 2028
فيات باندا 2028

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد