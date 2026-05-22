رياضة

قبل المونديال.. منتخب مصر يواصل تدريباته إستعدادا لـ ودية روسيا

القسم الرياضي

يخوض مساء اليوم الجمعة منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ثانى تدريباته في معسكره التدريبي استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026 بـ أمريكا وكندا والمكسيك.

ويخوض منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن مباراة ودية مع نظيره منتخب روسيا يوم 28 مايو الحالي قبل السفر يوم 30 إلى أوهايو لمواجهة البرازيل يوم 6 يونيو المقبل.

وعقد التوأم حسام وإبراهيم حسن جلسة مع اللاعبين، قبل انطلاق مران المنتخب، الذي شهد مشاركة 22 لاعباً وهم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومهدي سليمان ومحمد علاء ومحمد هاني وطارق علاء ومحمد عبدالمنعم وحمدي فتحي وياسر إبراهيم وحسام عبدالمجيد وكريم حافظ وأحمد فتوح ومروان عطية ومهند لاشين ونبيل عماد دونجا ومحمود صابر وأحمد السيد زيزو وإمام عاشور ومصطفى زيكو وإبراهيم عادل ومحمود تريزيجيه وأقطاي عبدالله.

وجاءت تفاصيل معسكر منتخب مصر الوطني استعداداً لمونديال 2026 علي النحو التالي: 

21 مايو
انطلاق معسكر الفراعنة بمركز المنتخبات الوطنية

26 مايو
التوجه لأحد فنادق التجمع

27 مايو
تدريب مفتوح للإعلام

28 مايو
موعد ودية منتخب مصر وروسيا

30 مايو
السفر لأمريكا لمدينة أوهايو

6 يونيو
ودية مصر والبرازيل بأمريكا

7 يونيو 
السفر لمدينة سبوكين استعداداً لانطلاق  مباريات  كأس العالم

15 يونيو 
مباراة مصر وبلجيكا في الجولة الأولى

منتخب مصر في مجموعة تضم: بلجيكا وإيران ونيوزيلندا

