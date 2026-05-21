محمد بسام يثير الجدل بعد إعلان قائمة منتخب مصر لكأس العالم 2026

أثار محمد بسام، حارس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا، الجدل بتعليق نشره عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، عقب إعلان قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، والتي اختارها المدير الفني حسام حسن.

وكتب محمد بسام في رسالته مستنكرًا غياب لاعبي سيراميكا عن القائمة النهائية للمنتخب رغم النتائج التي حققها الفريق خلال الموسم: "فريق رابع الدوري مفيش منه ولا لاعب في منتخب مصر؟".

وكان حسام حسن قد أعلن، مساء الأربعاء، قائمة الفراعنة استعدادًا للمشاركة في مونديال 2026، وشهدت القائمة عددًا من الاختيارات التي أثارت نقاشًا واسعًا بين الجماهير والمتابعين.

ومن أبرز الأسماء التي ضمها المدير الفني، محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي، إلى جانب حمزة عبد الكريم مهاجم برشلونة للشباب، وعبدالله أقطاي لاعب إنبي، بينما غاب مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي عن القائمة.