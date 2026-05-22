قصة زيزو والزمالك.. الحكاية من الألف للياء بالأرقام والتفاصيل

تفاصيل جديدة كشفتها مصادر داخل اتحاد الكرة بشأن الأزمة المشتعلة بين الزمالك واللاعب زيزو ، بعد تبادل الشكاوى الرسمية بين الطرفين بسبب المستحقات المالية والعقوبات الموقعة خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت المصادر أن زيزو تقدم بشكوى رسمية ضد الزمالك للمطالبة بالحصول على نحو 83 مليون جنيه، تشمل قيمة عقده المتبقية ومستحقاته المالية إلى جانب المكافآت الخاصة المرتبطة بالمشاركة والتسجيل والتتويج بالبطولات.

في المقابل، تقدم الزمالك بشكوى مضادة ضد اللاعب زيزو للمطالبة بما يقرب من 25 مليون جنيه، تتضمن عقوبات مالية بالإضافة إلى نسبة النادي من بعض الإعلانات التي شارك فيها اللاعب خلال فترة تعاقده.

ووفقًا للمصادر، فإن عقد زيزو الأخير مع الزمالك، الممتد من عام 2022 حتى 2025، تبلغ قيمته الإجمالية 83 مليون جنيه بخلاف المكافآت الخاصة «البونص». كما يتضمن العقد بندًا خاصًا بالإعلانات ينظم نسب التوزيع بين الطرفين، بحيث يحصل الزمالك على 80% من أي إعلان يأتي عبر النادي مقابل 20% للاعب، بينما تنعكس النسبة حال جاء الإعلان عن طريق اللاعب.

وتولت اللجنة القانونية داخل اتحاد الكرة التحقيق في الشكويين، بعدما تم تكليفها مؤقتًا بالملف في ظل عدم وجود لجنة شؤون لاعبين خلال الفترة الماضية، حيث طلبت اللجنة من الطرفين تقديم كافة المستندات المتعلقة بالأزمة.

وبحسب المصادر، قدم الزمالك مستندات تفيد بحصول زيزو على 40 مليون جنيه، إلى جانب وجود مستحقات تخص نسبة النادي من بعض الحملات الإعلانية، فضلًا عن عقوبات مالية مرتبطة بالامتناع عن التدريبات وبعض المخالفات التأديبية الأخرى.

على الجانب الآخر، قدم زيزو ما يفيد بأن الـ40 مليون جنيه التي حصل عليها تخص مستحقات متأخرة من عقده السابق مع النادي خلال الفترة من 2019 وحتى 2022، كما أكد أن بعض الإعلانات التي شارك بها كانت لصالح جهات خيرية دون الحصول على مقابل مادي، إلى جانب اعتراضه على قيمة العقوبات الموقعة عليه، معتبرًا أنها تجاوزت النسب القانونية المحددة في عقود اللاعبين.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة القانونية انتهت من فحص الملف وكادت تصدر قرارًا بتغريم الزمالك نحو 40 مليون جنيه، قبل أن يتم تشكيل لجنة جديدة لشؤون اللاعبين مع اقتراب نهاية الموسم، ليطلب الزمالك إعادة دراسة الملف من جديد أمام اللجنة المختصة.

وأضافت المصادر أن طلب الزمالك جاء بهدف الحصول على مزيد من الوقت، خاصة بعدما طلب النادي تقديم مستندات إضافية قد تؤثر على القرار النهائي، إلا أن المهلة المحددة لتقديم تلك المستندات انتهت بالفعل دون وصول أي أوراق جديدة حتى الآن.

ومن المنتظر أن تعقد لجنة شؤون اللاعبين اجتماعها خلال الأيام المقبلة لحسم الملف بشكل نهائي، وسط توقعات بتوقيع غرامة مالية على الزمالك، لكنها لن تصل إلى قيمة الـ83 مليون جنيه التي طالب بها زيزو في شكواه الرسمية.