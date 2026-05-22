رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

جوارديولا يرحل عن تدريب مانشستر سيتي رسميًا

حمزة شعيب

أعلن نادي مانشستر سيتي رحيل المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا ، بعد مسيرة تاريخية استمرت لمدة 10 سنوات داخل أسوار النادي الإنجليزي، حقق خلالها العديد من الإنجازات المحلية والقارية.

ووجه جوارديولا رسالة مؤثرة لجماهير مانشستر سيتي عقب إعلان رحيله رسميًا، قال خلالها: «لقد عملنا وعانينا وقاتلنا معًا، وحققنا الأشياء بطريقتنا الخاصة، والآن مع نهاية وقتي.. ابقوا سعداء، شكرًا لكم على ثقتكم بي ودعمي طوال هذه السنوات».

وفي سياق متصل، تحيط حالة من الغموض بمستقبل النجم المصري داخل صفوف مانشستر سيتي، في ظل تقارير تتحدث عن إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن اللاعب المصري بدأ يفكر جديًا في مستقبله مع الفريق، بسبب تراجع فرص مشاركته بصورة أساسية، وعدم رغبته في الاستمرار كخيار بديل داخل التشكيل.

وأضافت التقارير أن عدة أندية أوروبية كبرى تتابع موقف مرموش عن قرب، يأتي في مقدمتها ، الذي يحظى اللاعب بإعجاب المدير الرياضي ديكو والمدرب الألماني هانزي فليك، نظرًا لقدراته الهجومية ومرونته في اللعب بأكثر من مركز.

كما دخلت أندية و و دائرة المهتمين بالتعاقد مع اللاعب المصري، وسط توقعات باشتعال المنافسة على ضمه خلال سوق الانتقالات المقبلة.

وترى الأندية المهتمة أن عمر مرموش يمتلك إمكانيات فنية كبيرة وأسلوب لعب يتناسب مع الفرق التي تعتمد على التحرك السريع والضغط الهجومي، ما يجعله هدفًا مهمًا للعديد من الفرق الأوروبية في الموسم الجديد.

