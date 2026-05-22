قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلومبيرج: توقعات بتراجع النفط إلى 100 دولار خلال الـ12 شهراً المقبل
تيسيرًا على الطلاب.. جامعة سوهاج الأهلية تفتح باب التحويل للكليات
رحيل الشاعر سمير عبد الباقي شاعر العامية ومبدع أدب الطفل والمسرح
تراجع الذهب بفعل قوة الدولار وتزايد التوقعات برفع الفائدة الأمريكية
المعيقلي يدعو الحجاج للالتزام بالتعليمات حفاظًا على سلامة الجميع
إمام المسجد النبوي يحذر من مخالفة تعليمات الحج والتنظيمات الرسمية
3000 جنيه قبل عيد الأضحى..كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة
تسريب معلومات لحزب الله.. الجيش اللبناني يرد على العقوبات الأمريكية ضد أحد عناصره
خبير: تثبت أسعار الفائدة يحقق توازن بين السيطرة على الأسعار ودعم الاقتصاد
رئيس "العلوم السياسية"بجامعة القاهرة: المياه "قضية أمن قومي" .. والتنافس عليها قد يفوق صراعات النفط
من ترك صلاة الجمعة بسبب النوم في عشر ذي الحجة.. احذر 3 عقوبات مضاعفة
جوارديولا يرحل عن تدريب مانشستر سيتي رسميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

المعيقلي يدعو الحجاج للالتزام بالتعليمات حفاظًا على سلامة الجميع

المسجد الحرام
المسجد الحرام
محمد شحتة

أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، المسلمين بتقوى الله تعالى وطاعته، مؤكدًا أن التقوى سبب لصلاح الأعمال والقلوب ومغفرة الذنوب والخطايا، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾.

وأوضح في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام أن الله -سبحانه- خصّ عشر ذي الحجة بالفضل والمزية، وجعلها من أفضل أيام الدنيا، مبينًا أن العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من غيرها، مستشهدًا بما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ما من أيامٍ العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام».

وبيّن أن هذه الأيام اجتمع فيها من شعائر الإسلام ما لا يجتمع في غيرها؛ ففيها يوم النحر الذي يُعد أعظم الأيام عند الله تعالى، وفيها يوم عرفة الذي يباهي الله فيه ملائكته بأهل الموقف، وهو أكثر يوم يعتق الله فيه عباده من النار، مشيرًا إلى فضل صيام يوم عرفة لغير الحاج، وأنه يكفّر السنة التي قبله والسنة التي بعده بإذن الله.

جزاء الحج المبرور

وأشار الشيخ ماهر المعيقلي إلى أن من أعظم الأعمال في هذه الأيام حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلًا، موضحًا أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأن قبول الحج وبرّه يكونان بتحقيق التوحيد واتباع سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأن الحج كله قائم على تعظيم الله وتوحيده وذكره في شعائره وأعماله وأذكاره.

وأكد أن الإسلام دعا إلى وحدة المسلمين واجتماع كلمتهم، وأن التفاضل بينهم يكون بالتقوى لا بالألوان أو الأجناس، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾، محذرًا من كل ما يفرق صف المسلمين ويعكر وحدتهم.

وحذر إمام وخطيب المسجد الحرام من الشرك بالله تعالى، مبينًا أنه أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأنه سبب لحبوط الأعمال، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾، ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئًا دخل النار».

وأشار إلى أن من أعظم الأعمال الصالحة في هذه الأيام خدمة ضيوف الرحمن، مشيدًا بما توليه المملكة العربية السعودية من عناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وما تقدمه من جهود متواصلة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزائرين، وتيسير أدائهم للعبادات والمحافظة على أمنهم وسلامتهم، في ظل الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

ودعا الحجاج وقاصدي المشاعر المقدسة إلى تعظيم شعيرة الحج والالتزام بالأنظمة والتعليمات التي وُضعت لتحقيق السلامة والمصلحة العامة، محذرًا من الحج دون تصريح لما يترتب عليه من الإضرار بالآخرين والإخلال بالتنظيمات المعدة لخدمة ضيوف الرحمن، مستشهدًا بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا ضرر ولا ضرار».

المسجد الحرام ماهر المعيقلي الذنوب الحج تعليمات الحج السعودية العشر الأوائل من ذي الحجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. هبوط أسعار الدواجن لأقل من 60 جنيها |ومفاجأة فى ثمن البانيه

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

أنيس بوجلبان

اتحاد الكرة يصدم أنيس بوجلبان قبل بدء مهمته في الأهلي

صورة ارشيفية

47 حالة اختناق.. تحذيرات عبر مكبرات الصوت بعد تسرب غاز الكلور بمحطة مياه في الإسماعيلية

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. صرف 10 آلاف جنيه لـ 42 ألف مستحق قبل عيد الأضحى

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ40 جنيهًا .. مفاجأة من نقيب الفلاحين بشأن أسعار الطماطم

جماهير الاهلي

3 ملايين دولار.. فرج عامر يزف خبرًا سارا لجماهير الأهلي قبل انطلاق كأس العالم

النادي الأهلي

مفاجأة من فرج عامر بشأن صفقات الأهلي والراحلين في الميركاتو الصيفي

ترشيحاتنا

مضيق هرمز

الأمين العام للناتو: دول أوروبية عدة عبرت عن رغبتها بالمساهمة في جهود إعادة فتح مضيق هرمز

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية: قائمة بالشركات المخالفة للتشريعات المنظمة لقطاع لحماية المتعاملين

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم بعد الانخفاض في البنوك.. تعرف عليه

بالصور

محبوبة ترامب.. تسلا تودع أشهر سيارة في تاريخها للأبد

تسلا
تسلا
تسلا

وداعًا سائل الفرامل.. بشرى لسائقي السيارات بانتهاء تغيير الزيت للأبد

زيت الفرامل
زيت الفرامل
زيت الفرامل

بشرى للمواطن البسيط.. طرح أرخص وأصغر سيارة كهربائية في العالم

فيات باندا 2028
فيات باندا 2028
فيات باندا 2028

فيديو

إصابة مسلم

بزجاجة.. شقيقة مسلم تتهم زوجته بالتسبب في إصابته بـ45 غـ.رزة في يده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد