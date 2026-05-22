بعد بيان الرحيل.. جوارديولا يوجه رسالة مؤثرة إلي جماهير السيتي

وجه الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي رسالة مؤثرة بعد إعلان رحيله رسميًا اليوم الجمعة.

قال بيب جوارديولا عبر رسالته المؤثرة: "لقد عملنا وعانينا وقاتلنا معًا، وحققنا الأشياء بطريقتنا الخاصة.

تابع جوارديولا: الآن مع نهاية وقتي ابقوا سعداء.. شكرًا لكم على ثقتكم بي.. شكرًا لإنكم دفعتموني للأمام وشكرًا لإنكم أحببتموني.

إنجازات جوارديولا

الإسباني بيب جوارديولا قاد مانشستر سيتي الإنجليزي إلي منصة البطولات خلال 10 سنوات والتي جاءت على النحو التالي: الدوري الإنجليزي.. 6 مرات ودوري أبطال أوروبا.. مرة واحدة.

كأس السوبر الأوروبي.. مرة واحدة وكأس العالم للأندية.. مرة واحدة وكأس إنجلترا.. 3 مرات وكأس الرابطة.. 5 مرات وكأس الدرع الخيرية.. 3 مرات.

بيان الرحيل

وأكد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في بيان رسمي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن العلاقة مع الإسباني بيب جوارديولا لن تنتهي برحيله حيث سيستمر كسفير ومستشار لمجموعة السيتي لكرة القدم.

وكان فريق مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا خسر لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم لصالح آرسنال بعد منافسة مثيرة.