بزعم توفير مصايف رخيصة.. ضبط طالب نصب على المواطنين بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عنصر إجرامي بمحافظة الجيزة، لاتهامه بالنصب على المواطنين وإيهامهم بقدرته على توفير وحدات مصيفية بأسعار مخفضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات أن المتهم، وهو طالب له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة، كان يدير صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، يروّج من خلالها لقدرته على توفير وحدات مصيفية بأسعار أقل من السوق، على خلاف الحقيقة

وكان المتهم يحصل على مبالغ مالية من الضحايا عبر وسائل الدفع الإلكتروني دون تنفيذ ما وعد به.



وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، حيث عُثر بحوزته على مبلغ مالي، و3 بطاقات بنكية، وهاتفين محمولين.

وبفحص الهاتفين، تبين احتواؤهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.



وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب نشاطه الإجرامي، وأقر بتنفيذ 14 واقعة نصب بذات الأسلوب على مواطنين آخرين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم والمضبوطات، وجارٍ العرض على جهات التحقيق المختصة.