ضبط المتهمين بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 4 أشخاص بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة نصب واحتيال 4 عناصر إجرامية مقيمين بمحافظتي المنيا والقليوبية، على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بكونهم موظفي خدمة عملاء بالبنوك المختلفة وطلب تحديث بياناتهم البنكية والتحصل على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على أموالهم وإجراء تحويلات مالية على بعض المحافظ الإلكترونية الخاصة بهم.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقا وأجهزة الوزارة المعنية تم ضبطهم، وبحوزتهم 5 هواتف محمولة، 6 شرائح هواتف محمولة، 2 فرد خرطوش.

وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه وارتكابهم واقعتين بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي هذا في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم.