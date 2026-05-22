عايز ياخد بناته بالقوة.. ضبط المتهم بضرب شقيقة طليقته في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعدي أحد الأشخاص بالضرب على إحدى السيدات داخل مسكنها بالبحيرة، وضبط مرتكب الواقعة.

القبض على المتهم بالتعدي بالضرب على شقيقة طليقته بالبحيرة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 مايو الجاري تبلغ لمركز شرطة شبراخيت من ربة منزل، وابنة شقيقتها مقيمتان بدائرة المركز، بتضرر الأولى من طليق شقيقتها الظاهر بمقطع الفيديو لقيامه بالتعدي عليهما بالسب والضرب باستخدام عصا خشبية حال تواجدهما بمسكن الأولى ومحاولة اصطحاب ابنته وأشقائها 9 سنوات و10 سنوات، مستغلًا عدم تواجد طليقته الحاضنة لهم، وذلك لخلافات عائلية بينهما.

أمكن ضبط المشكو في حقه عامل مقيم بدائرة المركز، وبحوزته العصا المستخدمة في التعدي، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.