إعادة تعيين قاليباف رئيسا لفريق التفاوض الإيراني.. وإسماعيل بقائي متحدثا

أفادت مصادر لفضائية "العربية"، بأنه تم تعيين محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني، ليكون رئيسا لوفد التفاوض مع الولايات المتحدة، في المفاوضات التي تجري لوقف الحرب.

وأضافت المصادر، أنه تم تعيين إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ليصبح متحدثا باسم فريق التفاوض.

وفي وقت سابق، كشفت "العربية"، عن تفاصيل مسودة الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب نهائيا بين الجانبين والتي اندلعت في نهاية فبراير الماضي.

وأشارت العربية، إلى أن هذه المسودة ستمثل اتفاق لوقف الحرب حال تمت الموافقة عليه، وتشمل تشمل وقفا فوريا وشاملا وغير مشروط لإطلاق النار بكل الجبهات.

وتنص المسودة أيضا على الالتزام بعدم استهداف البنية العسكرية أو المدنية أو الاقتصادية، وقف العمليات العسكرية والحرب الإعلامية، واحترام السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل بالشؤون الداخلية.

وتشير المسودة إلى ضمان حرية الملاحة بالخليج العربي ومضيق هرمز، وإنشاء آلية مشتركة للمراقبة وحل النزاعات، إلى جانب بدء المفاوضات بشأن القضايا العالقة خلال 7 أيام.

وتؤكد على الرفع التدريجي للعقوبات الأمريكية مقابل التزام إيران ببنود القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.