قافلة رياضية بقرية منشأة الأمراء ضمن المشروع القومي للقرى الأكثر احتياجا

نفذت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف " إدارة التنمية الرياضية" بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية- الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة قافلة رياضية بقرية منشية الأمراء التابعة لإدارة شباب اهناسيا، ضمن مشروع القوافل الرياضية الموجّه للقرى التي لا يتوافر بها خدمات رياضية والقرى الأكثر احتياجًا.

وتستهدف القافلة نشر الممارسة الرياضية بين أبناء القرى، وتقديم أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة تتناسب مع مختلف الأعمار، في إطار خطة الوزارة لنشر الثقافة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة على مستوى الجمهورية.



وتأتي الفعاليات برعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، و اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وتحت إشراف الدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ، والدكتور سامح منصور مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة وإشراف وتوجيهات هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، وبحضور الدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية للرياضة، والدكتورة سامية سامي مندوبة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة وعبد الله سيف مدير إدارة التنمية الرياضية والاخصائيين بالادارة وحسن زكريا معاون المدير للرياضة وشعبان عيد خليفة مدير إدارة شباب اهناسيا.