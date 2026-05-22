رفع 150 طن قمامة ومخلفات من قرية بياض العرب في بني سويف

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف تنفيذ خطة العمل الميدانية الموسعة لتحسين مستوى النظافة العامة ورفع كفاءة الخدمات بالقرى، والتي كلف بها اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، حيث نفذت حملة مكبرة لرفع تجمعات القمامة والمخلفات بقرية "بياض العرب"، ضمن سلسلة من الحملات الجاري تنفيذها بعدد من القرى والمناطق ذات الاحتياج.

وأوضح محمد بكري، رئيس مركز ومدينة بني سويف، أن الحملة أسفرت عن رفع ما يقرب من 150 طنًا من القمامة والمخلفات المتراكمة بالقرية، والتي كانت تؤثر على المظهر الحضاري والبيئي، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بعدد من معدات وسيارات الوحدة المحلية لتنفيذ أعمال الرفع ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية المخصصة.

وأضاف رئيس المدينة أن فرق العمل قامت بتمشيط المناطق المستهدفة بالكامل للتأكد من رفع كافة التجمعات الموجودة، مع استمرار المتابعة الميدانية لمنع عودة التراكمات مرة أخرى، لافتًا إلى أن الحملات تأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف تحسين مستوى النظافة والارتقاء بالبيئة العامة بمختلف القرى التابعة للمركز.

وشهدت الحملة حضور النائب يوسف شعبان الجميل عضو مجلس النواب، لمتابعة أعمال رفع المخلفات والوقوف على مستوى التنفيذ ميدانيًا.