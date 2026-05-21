محافظ بني سويف يبحث مقترحات استغلال بعض الفرص الاستثمارية

التقى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف "بمكتبه اليوم" الدكتور حسام الجراحي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، وذلك في حضور: "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف، لمناقشة موقف عدد من المشروعات التي تشهد تعاوناً بين المحافظة والوزارة، بجانب استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة ومقترحات الاستفادة منها والترويج لها في عدد من المجالات الصناعية والتجارية والعقارية.



شهد الاجتماع حضور كل من : أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ومن جهاز تنمية التجارة الداخلية: أحمد عزت مدير تشغيل المناطق التجارية، علاء عبد الفتاح مدير مشروعات المناطق التجارية بالجهاز،خالد مرسي مدير تراخيص البناء، شريف يوسف رئيس مجلس إدارة شركة إعمار للخدمات اللوجيستية، المهندس باسل مصطفى نائب رئيس الشركة