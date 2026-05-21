وكيل تعليم بني سويف يتابع انتظام امتحانات النقل بمدرسة الشهيد أحمد محمد عبده

أجرى الدكتور محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، زيارة تفقدية لمدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية لغات، لمتابعة انتظام أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل، والاطمئنان على توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان.



وتابع وكيل الوزارة سير الامتحانات بعدد من اللجان المختلفة، حيث أدى تلاميذ الصف الخامس الابتدائي امتحان مادة الرياضيات، كما أدى تلاميذ الصف السادس الابتدائي امتحان اللغة الأجنبية، بينما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان اللغة الأجنبية الأولى خلال الفترة الصباحية، في حين أدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الرياضيات خلال الفترة المسائية.



وخلال جولته، حرص الدكتور محمود الفولي على التأكد من وضوح الأسئلة ومطابقتها للمواصفات الفنية، وملاءمتها لمستويات الطلاب، إلى جانب متابعة الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتوفير المناخ الملائم الذي يساعد الطلاب على أداء الامتحانات في هدوء وانضباط.



كما شدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة داخل اللجان، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل قد تُخلّ بانضباط العملية الامتحانية، مؤكدًا أهمية توفير الرعاية الكاملة للطلاب، والتعامل الفوري مع أية ملاحظات أو معوقات قد تطرأ أثناء سير الامتحانات.



وأشار وكيل الوزارة إلى أن طلاب المرحلة الثانوية اختتموا اليوم أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، بينما اختتم طلاب المرحلة الإعدادية امتحاناتهم أمس، على أن يختتم طلاب المرحلة الابتدائية الامتحانات الأحد المقبل، موجهًا الشكر لجميع القائمين على العملية الامتحانية لما بذلوه من جهود أسهمت في خروج الامتحانات بصورة منظمة ومنضبطة.



وأكد الدكتور محمود الفولي استمرار المتابعة الميدانية اليومية بمختلف الإدارات التعليمية، لضمان حسن سير الامتحانات، وتحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية داخل جميع اللجان، بما يحقق مصلحة الطلاب ويوفر لهم المناخ التربوي المناسب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.