جامعة بني سويف تعلن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للتعلم المدمج

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالبرامج المختلفة بمركز التعلم المدمج يوم 22 يونيو المقبل، جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مركز التعلم المدمج، بحضور الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمادة محمد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة حنان الروبي.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الجامعة على سرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بأعمال الامتحانات، وتنظيم القاعات والمدرجات، مع الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير لجان خاصة للحالات التي تستدعي ذلك طبقًا للوائح والقوانين، إلى جانب التواصل المستمر مع منسقي البرامج والتنسيق معهم لضمان سير الامتحانات في أجواء يسودها النظام والانضباط وتوفير المناخ المناسب للطلاب.



وفي سياق منفصل، ترأس الدكتور طارق علي اجتماعي وحدة إدارة تطوير مشروعات التعليم العالي، والدراسات العليا والبحوث، بحضور الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، والدكتور حمادة محمد، والدكتور محمد قايد، مدير وحدة إدارة تطوير مشروعات التعليم، وأعضاء مجلسي الإدارة.



واستعرض اجتماع وحدة إدارة تطوير مشروعات التعليم ما تم إنجازه خلال شهر أبريل الماضي، إلى جانب متابعة أعمال تطوير السيستم الخاص بالإدارة العامة للمدن الجامعية، وسيستم مركز اللغات والترجمة، بما يسهم في تطوير الخدمات الإلكترونية ورفع كفاءة الأداء الإداري داخل الجامعة.



كما ناقش اجتماع الدراسات العليا والبحوث عددًا من الموضوعات المتعلقة بتطوير منظومة الدراسات العليا، ودعم البحث العلمي، وتعزيز جودة العملية البحثية بما يتماشى مع أهداف الجامعة وخططها التطويرية.