ترامب: سنمنح إيران فرصة أخيرة للتفاوض.. ولست في عجلة من أمري

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن نتنياهو سيفعل ما أريد منه بشأن إيران، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال ترامب: يجب إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري، وخسرنا 13 جنديا في حرب إيران".

وأضاف ترامب: أنا الرئيس الأعظم في تاريخ الولايات المتحدة، مضيفا:" هناك غضب شعبي كبير في إيران نتيجة الأوضاع الاقتصادية".

وأكمل: " سنمنح إيران فرصة أخيرة للتفاوض ولست في عجلة من أمري".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يتم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسعى لإنهاء الصراع مع إيران بسرعة كبيرة.

وقال ترامب، في كلمة خلال فعالية "نزهة الكونجرس" في البيت الأبيض، إنه يأمل في إنهاء الصراع مع إيران بسرعة كبيرة، وفقا لما أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأضاف ترامب أن "إيران تستميت لإبرام اتفاق لأنهم سئموا هذا الوضع، وهذا الأمر كان ينبغي أن يحدث قبل 47 عاما".