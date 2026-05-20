مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار: ترامب لا يملك رؤية واضحة للخروج من أزمة إيران

قال محمد مصطفى أبوشامة، مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، إن الإدارة الأمريكية الحالية لا تعرف كيف تخرج من هذه الحرب بصورة تحافظ على صورة الولايات المتحدة، وتحافظ أيضًا على قيمة الخطاب الذي يروّج له الرئيس الأمريكي، والذي أعلنه في أكثر من مناسبة.

أضاف خلال لقاء مع الإعلامية مارينا المصري، في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن ترامب يلقي باللوم على الجميع: على الإيرانيين أولًا، وهناك حتى تسريبات تتحدث عن تحميل إسرائيل جزءًا من المسؤولية باعتبارها ورّطت الولايات المتحدة في توقيت الضربة وفي أصل التصعيد، كما يلوم الإعلام والديمقراطيين والصين وروسيا، وبطبيعة الحال يهاجم الأوروبيين باستمرار بسبب عدم مشاركتهم الكاملة في هذه العملية العسكرية.

وتابع: "نحن أمام رئيس مأزوم سياسيًا، لا يعرف كيف يخرج من هذه الورطة السياسية والعسكرية التي أدخل بلاده فيها من دون أن تحدث كارثة أكبر، ولا يمكن تفسير هذا التردد الأمريكي في حسم الموقف عسكريًا تجاه إيران إلا بأن الولايات المتحدة تدرك خطورة أي خطوة عسكرية قادمة".

وواصل: "في كل مرة يعلن فيها الرئيس الأمريكي عن تصعيد جديد، يرى البعض أن ذلك مجرد تكتيك أو مناورة، لكننا تجاوزنا بالفعل دائرة التكتيك العسكري، لأن الولايات المتحدة تدرك أن الخطوة العسكرية الأولى التي اتخذتها في 28 من فبراير أدخلت العالم في أزمة اقتصادية كبيرة، وستمتد تداعياتها لفترة طويلة".

واستكمل: "نتحدث عن ارتفاع أسعار النفط، وما يجري في مضيق هرمز، وتعطل سلاسل الإمداد حول العالم، وبالتالي فإن الفاتورة الاقتصادية والسياسية لهذه الحرب باتت ضخمة على العالم بأسره، وليس على الولايات المتحدة وحدها".