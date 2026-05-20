سيراميكا كليوباترا: التعامل مع أزمة التذاكر «غير احترافي» من الزمالك.. وممدوح عباس فقط تواصل معنا

أكد أحمد جلال، رئيس المنظومة الإعلامية بنادي سيراميكا كليوباترا، أن طريقة تعامل إدارة الزمالك مع التذاكر الخاصة بالمباراة الأخيرة لم تكن احترافية.

وقال “جلال”، خلال تصريحات عبر برنامج “نمبر وان” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC: "مجلس الزمالك لا يعمل بالشكل المطلوب، والتعامل مع ملف التذاكر كان غير احترافي”.

وأضاف: "كان من المفترض أن يتواصل معي مجلس الزمالك بشكل مباشر، ويرفع سماعة الهاتف لمعرفة المشكلة، لأن الأمر الآن لا يخرج عن احتمالين: إما أنني كاذب أو أن الطرف الآخر غير صادق”.

وتابع جلال حديثه موجهًا كلامه لشبانة: أنتم كتبتم في البيان أن ما حدث جاء استجابة لطلب من ممدوح عباس، وأسأل: هل تواصل معكم أي عضو من إدارة الزمالك؟”.

وأوضح: الشخص الوحيد الذي تواصل معنا كان ممدوح عباس، ولم يحدث أي اتصال رسمي من إدارة الزمالك، وكل ما يحدث مجرد حديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.