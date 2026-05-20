صراع داخل الاستخبارات الأمريكية بسبب ملفات الأجسام الطائرة | فيديوجراف

نشبت صراعات في واشنطن بشأن شفافية السلطات الأمريكية بخصوص الكشف عن ملفات الأجسام الطائرة المجهولة، وسط اتهامات إلى بعض الوكالات الاستخباراتية بحجب أدلة عن الشعب الأمريكي.

وقال الصحفي الاستقصائي جيرمي كوربيل لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن هناك اختناقًا داخل القيادة المركزية الأمريكية بسبب منع المسئولين من الوصول إلى لقطات الأجسام الطائرة المجهولة.

وأوضح المصدر أن بعض أعضاء الكونجرس أصبحوا مُصممين على فرض نشر تلك المواد "مهما كان الثمن"، مع استعداد بعض المُشرّعين لتصعيد المعركة إذا استمرت الوكالات الاستخباراتية في حجب السجلات.

ويُطالب المُشرعون بالكشف عن 46 مقطع فيديو عسكري سري عن الأجسام الطائرة المجهولة، غير أن وزارة الحرب الأمريكية رفضت ذلك.

وضمّ فيلم وثائقي بعنوان "سليبينغ دوج" لكوربيل، نشر في يناير الماضي، 8 مقاطع مرتبطة بحوادث غامضة لأجسام طائرة مجهولة رصدتها القوات العسكرية الأمريكية.

