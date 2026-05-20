«شبانة»: هناك أعضاء في مجلس الزمالك طلبوا تذاكر من مسئولي سيراميكا «بشكل سري»

أكد الإعلامي محمد شبانة أن أزمة تذاكر مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك أثارت علامات استفهام كبيرة، مشددًا على ضرورة إبعاد أي شبهة عن المنافسة في الدوري.

وقال “شبانة”، خلال تصريحات عبر برنامج “نمبر وان” المذاع على قناة CBC: "تخيل موسم كامل يضيع، إذا كنت تريد أن تلعب أي مسابقة خالية من الشبهات”.

وأضاف: "سيراميكا قام بما عليه، لكن الرابطة هي التي منعت وصول الخطاب إلى شركة تذكرتي”.

وتابع: "سمعت أن هناك أشخاصًا من إدارة الزمالك طلبوا تذاكر بشكل سري من سيراميكا، ولو أي شخص كذّب هذا الكلام سأخرج وأعلن الأسماء”.

وأشار “شبانة” إلى أن التذاكر تذهب دائمًا لأشخاص بعينهم، قائلًا: "المفروض الزمالك يشكر سيراميكا، وأنا في الأساس غير راضٍ عمّا حدث”.