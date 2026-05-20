تفاصيل تنازل سيراميكا كليوباترا عن تذاكر المباراة لجمهور الزمالك

علّق الإعلامي أحمد موسى على مواجهة الزمالك وسيراميكا كليوباترا المرتقبة في الدوري الممتاز، مؤكدًا أن المباراة تحظى باهتمام جماهيري كبير، في ظل المنافسة القوية على لقب الدوري، مشيرًا إلى أن جميع النتائج تظل واردة حتى اللحظات الأخيرة.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: "بكره فيه 3 ماتشات، وسيراميكا كليوباترا والزمالك، ومباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا عاملة شوية رغي وكلام كتير، وعلى مدار الساعات اللي فاتت بتابع الدنيا والأخبار، وقبل الهواء كنت بتكلم مع النائب محمد أبو العينين حول تنازل التذاكر من نادي سيراميكا كليوباترا لنادي الزمالك، فقال لي: "تحدث معي محمود عباس الرئيس الشرفي، وطلب مني التذاكر المخصصة لنادي سيراميكا تتنازل عنها لجمهور الزمالك".

وأضاف: "وكعادة النائب محمد أبو العينين قال له: طبعًا معنديش مشكلة، وهذا معناه إن سيراميكا هيسيب الماتش؟ إحنا هنتقاتل لآخر لحظة، وعلاقتي متميزة جدًا مع كل الأندية المصرية".

وتابع: "الماتش ماتش، زي ما لعبوا قدام الأهلي وبيراميدز هيلعبوا أمام الزمالك، ووارد جدًا سيراميكا تفوز بكرة، ده قعد فترة كبيرة جدًا أول الدوري، ولديه فرصة كبيرة جدًا للفوز على الزمالك، وعلى فكرة الدوري ما زال في الملعب، ووارد جدًا الأهلي ياخد الدوري، دي كرة القدم يا جماعة".

وأوضح: "حتى في القنوات بيكون فيه مشاكل في بعض الأجهزة في قنوات تانية وبيساعد الناس، وحتى في المصانع، وهذه هي الأخلاق".

وأكمل: "ممكن الأهلي بكرة يفعلها، وممكن سيراميكا، وممكن سموحة، والـ3 ماتشات بكرة في توقيت واحد، والزمالك لو تعادل هيكون بطل الدوري، وهنبارك له كمان".

وأشار إلى أن "النائب محمد أبو العينين كان في جلسة تحفيزية مع لاعبي سيراميكا، وقال: "لا نلعب سوى لأنفسنا ولاسم مؤسستنا، نحترم الجميع، لكن البحث عن الفوز يؤكد أننا نحترم أنفسنا، ونحترم قيمة المنافسة الشريفة بصرف النظر عن مواقف الآخرين.. أنتظر منكم تقديم نفس الأداء مع الزمالك، والبحث عن الفوز الذي سبق وأن حققتموه في دور الـ16 لكأس مصر".

واختتم: "سيراميكا كليوباترا عنده فريق قوي جدًا، وبيدفع عشان يجيب لاعيبة قوية، وبكرة كل المفاجآت واردة".