قرار أمريكي مُثير للجدل.. منتخب الكونغو يشارك في المونديال ومشجعوه محظورون من السفر

قال مسئول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يتمكن منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية المشارك في كأس العالم من القدوم إلى الولايات المتحدة للمشاركة في البطولة، لكن من المرجح أن يُمنع مشجعو هذا البلد من دخول الولايات المتحدة بموجب حظر السفر المفروض بسبب تفشي فيروس إيبولا.

ويوم الاثنين، فعّلت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية البند 42 من قانون الصحة العامة، الذي يقيد دخول الولايات المتحدة بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

وينطبق هذا القرار على حاملي جوازات السفر غير الأمريكية إذا كانوا قد تواجدوا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أوغندا أو جنوب السودان خلال الـ 21 يومًا الماضية.

وقال المسؤول لشبكة CNN: "نتوقع أن يتمكن المنتخب من حضور كأس العالم والمشاركة فيه".

وأضاف: "نعمل على إخضاعهم لنفس بروتوكول الفحص والعزل الذي يخضع له المواطنون الأمريكيون العائدون والمقيمون الدائمون بشكل قانوني".

وأضاف المسئول أنهم يعتقدون أن منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يتدرب في البلاد، بل يتواجد في أوروبا، لذا قد لا يخضع حتى لهذا التقييد.

وقال المسئول: "في هذه المرحلة، لا نتوقع أي استثناءات للجماهير".