ثروت سويلم: هاني أبو ريدة يتدخل لحل أزمات الزمالك دون أن يُطلب منه

أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن هاني أبو ريدة يتدخل لحل أزمات الزمالك، مشيرًا إلى أن الزمالك سيشارك إفريقيًا الموسم المقبل بشكل طبيعي

وقال سويلم في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: تصريحاتي بأن هاني أبو ريدة سيتدخل لحل الأزمات الحالية عشان الجمهور مايجلوش إحباط.

وأضاف: هاني أبو ريدة يتدخل لحل مشاكل الأهلي والزمالك في أفريقيا، إيقاف القيد لن يمنع الزمالك من المشاركة في دوري الأبطال وأبو ريدة سيتدخل.

وتابع: هاني أبو ريدة تدخل بالفعل لحل أزمات الزمالك حتى لو لم يطلب منه مسئولو الزمالك هذا.

وواصل: ليس من المنطقي أن الزمالك يصل لنهائي أفريقيا والمباراة الحاسمة في الدوري ثم لا يشارك أفريقيا في الموسم التالي.