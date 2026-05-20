بتدخل في المشروبات والقهوة .. إليك فوائد بتلات الورد

بتلات الورد
بتلات الورد
اسماء محمد

في السنوات الأخيرة زاد استخدام بتلات الورد في العديد من المنتجات الغذائية فهى تضاف للمشروبات والحلويات وحتى القهوة تدخل في التحويجة الخاصة بها.

ومالا يعرفه كثيرون أن بتلات الورد تُساهم في تعزيز الصحة العامة.  

نكشف لكم الفوائد الصحية لبتلات الورد وذلك وفقا لموقع netmeds

نضارة البشرة

تُشير العديد من الدراسات إلى أن بتلات الورد تحتوي على مخزون هائل من المركبات المضادة للأكسدة، مثل التربينات والفلافونويدات  والأنثوسيانين، والتي تُفيد في تعزيز صحة البشرة كما تُساهم مضادات الأكسدة القوية والخصائص المضادة للالتهابات في بتلات الورد في حماية خلايا الجلد من الجذور الحرة وتأخير ظهور علامات الشيخوخة.

تُعدّ بتلات الورد غنية بفيتامين سي، مما يُعزز إنتاج الكولاجين  عند تناولها بانتظام؛ كما أنها تُهدئ البشرة المتهيجة وتُجدد البشرة الباهتة والمتعبة وتُستخدم بتلات الورد بكثرة في تحضير أقنعة الوجه أو التونر المنزلي.

يحسّن المزاج ويخفف التوتر

أثبتت الدراسات أن رائحة بتلات الورد العطرة لها تأثيرات مهدئة، مما قد يقلل من القلق  ويعزز الصحة النفسية.

 حضّر شايًا منعشًا ببتلات الورد لتحسين مزاجك وتهدئة ذهنك المتوتر بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم بتلات الورد كمكون أساسي في صناعة العطور أو الزيوت العطرية في العلاج بالروائح.

التأثيرات المضادة للالتهابات

تُستخدم بتلات الورد في الطب التقليدي لعلاج الأمراض الجلدية الالتهابية مثل الإكزيما والوردية وتساعد خصائصها القوية المضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة على تهدئة البشرة المتهيجة والحساسة.

مزيل سموم طبيعي

تُحسّن بتلات الورد المجففة صحة الكبد عن طريق تخليص الجسم من السموم الضارة كما أن شرب منقوع ساخن من شاي بتلات الورد يعمل كمدر طبيعي للبول ، مما يمنع تراكم الماء الزائد في الجسم.

علاوة على ذلك، يمكن أن يكون شاي بتلات الورد المجففة فعالاً للغاية في التخلص من تلك الكيلوجرامات الزائدة، لأنه يعزز عملية التمثيل الغذائي ويزيل السموم من الجسم بأكمله.

تخفيف آلام الدورة الشهرية

يُعتقد أن شرب شاي الأعشاب المصنوع من بتلات الورد يخفف آلام الدورة الشهرية  ويرخي العضلات

