للنساء فقط .. 5 تغييرات غذائية يجب فعلها للوقاية من متلازمة ما قبل الحيض

تعاني الكثير من النساء والفتيات من أعراض متلازمة ما قبل الحيض حيث تسبب لهم الكثير من الام الجسدية والاضطرابات المزاجية لذا من المهم معرفة كيفية السيطرة عليها.

ووفقًا لموقع مايو كلينك نكشف لكم نظام غذائي للوقاية من متلازمة ما قبل الحيض

عدِّلي نظامك الغذائي

تناول وجبات أصغر وأكثر تقارُبًا للحد من الانتفاخ والإحساس بالامتلاء.

قلِّل تناوُل الملح والأطعمة المالحة للحَدِّ من الانتفاخ والاحتفاظ بالسوائل.

اختر الأطعمة ذات المحتوى المرتفع من الكربوهيدرات المعقدة، مثل الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة.

اختر الأطعمة الغنية بالكالسيوم وإذا كنت لا تستطيع تقبُّل منتجات الألبان أو لا تحصل على كالسيوم كافٍ في طعامك، فقد يساعد تناول مكمِّل كالسيوم غذائي يوميًّا.

تجنَّب الكافيين والكحول.