«قنصوة»: توسيع التعاون مع التشيك لدعم البحث العلمي والاقتصاد المعرفي | صور

نهلة الشربيني

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير إيفان يوكل، سفير التشيك في مصر، والوفد المرافق له، لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في بداية اللقاء، أكد الوزير عمق العلاقات التي تجمع مصر والتشيك، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون الدولي في مجالات التعليم والبحث العلمي، بما يدعم توجهات الدولة نحو بناء منظومة تعليمية حديثة ترتكز على الجودة والابتكار والانفتاح على التجارب الدولية الناجحة.

وأشار الوزير إلى أهمية إنشاء أودية التكنولوجيا (Technology Park) بالجامعات المصرية والمراكز البحثية، لتكون منصة لتحويل مخرجات البحث العلمي والأفكار الإبداعية للباحثين والطلاب إلى تطبيقات صناعية واقتصادية، عبر دعم الشركات الناشئة، ونقل وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الصناعة. مؤكدًا أن مؤسسات التعليم العالي أصبحت شريكًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتحويل نتائج البحث العلمي إلى تطبيقات عملية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة حرص الوزارة على التعاون مع كبرى المؤسسات الدولية المرموقة، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العابر للحدود، وفقًا لأحدث النظم والمعايير الدولية، مشيرًا إلى رؤية الوزارة الهادفة إلى تدويل التعليم العالي، وربط العملية التعليمية بالبحث العلمي والصناعة، وتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعات والمراكز البحثية، بما يدعم توجهات الدولة المصرية نحو بناء منظومة تعليمية حديثة تقوم على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار، وتواكب متطلبات "الجمهورية الجديدة".

ومن جانبه، أكد السفير إيفان يوكل تقدير بلاده للعلاقات المتميزة مع مصر، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بما تمتلكه مصر من طاقات شبابية وقدرات أكاديمية وبحثية كبيرة، فضلًا عن دورها المحوري كبوابة للقارة الإفريقية، مؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع الجامعات المصرية وفتح مجالات جديدة للشراكة في التعليم الجامعي والبحث العلمي.

وتناول اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والجامعات المصرية ونظيراتها التشيكية، من خلال التوسع في التمويل المشترك للأبحاث التطبيقية، وتبادل الخبرات في برامج الربط مع الصناعة، وتعزيز برامج التبادل الأكاديمي والطلابي، وتطوير برامج دراسية مشتركة، وإتاحة درجات علمية مزدوجة.

كما تناول اللقاء التأكيد على أهمية تكثيف التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية في البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والمياه، والذكاء الاصطناعي.

وفي ختام اللقاء، توافق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك بما يعزز العلاقات الثنائية، ويدعم تحقيق المصالح المشتركة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

وحضر الاجتماع من الجانب المصري كلٌّ من: الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتورة غادة عبد الباري، أمين مجلس شؤون أفرع الجامعات الأجنبية، والدكتورة سلمى يسري، مساعد الوزير للتعاون الدولي.

