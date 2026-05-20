إنجاز مصري جديد في التكنولوجيا .. طالب يتأهل لمسابقة Huawei العالمية

في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم الابتكار والتحول الرقمي، وتنمية مهارات الطلاب في مجالات التكنولوجيا الحديثة، تأهّل الطالب أحمد محمد عبد اللطيف طلحه، ببرنامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بجامعة بني سويف الأهلية، إلى المرحلة العالمية من مسابقة Huawei ICT Competition، والمقرر إقامتها في الصين، وذلك بعد حصوله على المركز الثالث على مستوى إقليم شمال أفريقيا ضمن مسار Cloud Track.

طالب بجامعة بني سويف الأهلية يتأهل لنهائيات مسابقة Huawei ICT العالمية

ويعكس هذا الإنجاز تميز طلاب الجامعات المصرية وقدرتهم على المنافسة في المحافل الدولية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.