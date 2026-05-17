وزير التعليم العالي: مصر تشهد تنظيم البطولة الأفريقية للرياضة الجامعية لأول مرة

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى والبحث العلمي، إن مصر تشهد تنظيم البطولة الأفريقية للرياضة الجامعية لأول مرة خلال شهر أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن الاستضافة تمثل رؤية الدولة ووزارة التعليم العالي في تعميق الشراكات بين الجامعات فى الدول الشقيقة.

روابط وقيم ايجابية



وأشار إلى أن البطولة تساعد على تعريف الشباب بعضهم البعض مؤكدا على الروابط والقيم الايجابية المشتركة والحدث الرياضى محور تنموى اساسى لدفع الطاقات الشابة نحو افاق أوسع.



وقد انطلقت فاعليات فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان الرسمي عن تنظيم مصر لبطولة الألعاب الإفريقية للجامعات (النسخة الثانية عشرة 2026)، بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد/ جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والدكتور أشرف صبحي رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية⁠، ولفيف من قيادات الوزارة ورؤساء الجامعات والاتحاد الرياضي للجامعات، وذلك يوم الأحد الموافق 17 مايو الجاري، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا (1:30)، في (قاعة إكسلسيور) بفندق مكسيم بالاس كمبنسكي على الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة.