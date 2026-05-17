مقتل مواطن هندي وإصابة 3 آخرين خلال هجوم بمسيرات أوكرانية في موسكو

لقي مواطن هندي مصرعه وأصيب 3 آخرون بجروح، في هجوم شنته طائرات مسيرة أوكرانية على مقاطعة موسكو الليلة الماضية، حسبما أفادت السفارة الهندية لدى روسيا.

وقالت السفارة في بيان نشرته عبر منصة "إكس": "اليوم قتل عامل هندي وأُصيب 3 آخرون في هجوم طائرات مسيرة في منطقة موسكو. وزار موظفو السفارة موقع الحادث كما تفقدوا صحة العمال المصابين في المستشفى".

وقدمت السفارة تعازيها في المواطن المتوفى، وأكدت أنها تعمل بشكل وثيق مع إدارة الشركة والسلطات المحلية لتقديم المساعدة اللازمة للعمال.

وأفاد حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف، صباح اليوم الأحد، بأن الدفاعات الجوية صدت هجوما مكثفا بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف المقاطعة، مشيرا إلى أن الغارة أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين على الأقل بجروح.

وذكرت سلطات موسكو أنه تم خلال الليلة الماضية إسقاط نحو 120 مسيرة كانت تتجه إلى المدينة.

فيما أفادت الدفاع الروسية بتدمير 556 مسيرة معادية فوق أراضي روسيا خلال الليل، لتصل حصيلة الـ24 ساعة الماضية إلى 1054 مسيرة، وهو أعلى مؤشر يومي منذ بداية العملية الخاصة.