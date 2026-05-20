رئيس سياحة النواب: شركات الطيران الخاصة «شريك أساسي» في تنشيط السياحة المصرية|صور

استقبل البرلمان المصري لأول مرة، ممثلي شركات الطيران الخاصة والشارتر في اجتماع موسع بلجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفي، للاستماع إلي مشكلاتهم، ومناقشة دور وزارة والطيران المدني، في تقديم الدعم والتسهيلات لهم، لمواكبة زيادة الحركة السياحية وتوفير تذاكر بأسعار تنافسية.

وأكدت النائبة سحر طلعت مصطفي، أن قطاعي السياحة والطيران المدنى يُعتبرا وجهان لعملة واحدة، ويعدا ومن أعمدة الاقتصاد القومي المصري، وأن شركات الطيران منخفض التكاليف والشركات الخاصة، شريك رئيسي معهم في عملية التنمية.

وقالت إن الاجتماع هو مُبادرة من لجنة السياحة والطيران المدني لكي تستمع إلى المعوقات والعقبات التي تواجه هذه الشركات، خاصة أنها تفتح مجالات جديدة لزيادة عدد السائحين وفتح وجهات سياحية جديدة بخلاف شرم الشيخ والغردقة، مثل والعلمين الجديدة، ومرسى علم، والأقصر وأسوان، مشيرة إلى أن كل هذه المناطق تغطي مواسم مختلفة من العام ومن الممكن الاستفادة منها.

دعم الاقتصاد الوطني

وتابعت أن هذه الشركات لها دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط السياحة، وهو ما أشارت إليه بعض الأرقام التي استعرضوها خلال الاجتماع، منها أن شركة "إير كايرو" وحدها تسهم في نقل نحو 18% من الحركة السياحية الوافدة، بينما تسهم شركات الطيران الخاصة الأخرى مجتمعة بنحو 30%؜.

وأشارت رئيسة اللجنة، إلى أهمية تشجيع هذه الشركات على التوسع والمنافسة بقوة لزيادة الطاقة الاستيعابية للسوق، مؤكدة علي أن الشركات الخاصة مكملة للشركة الوطنية مصر للطيران في الوصول إلى أسواق سياحية لا تصلها.

الاستماع لمشكلات هذه الشركات

وشدّدت النائبة سحر طلعت مصطفي، في نهاية الاجتماع علي حرص اللجنة الشديد على الاستماع إلى كافة المشكلات التي تواجه هذه الشركات، وأن اللجنة ستقوم بدراستها ومناقشتها مع الوزراء المختصين، لإيجاد حلول عملية، تصب في مصلحة الدولة المصرية، وزيادة العملة الصعبة.