الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الآثار: تدشين قافلة توعوية لحجاج السياحة بمطار القاهرة الدولي

الحج السياحي
الحج السياحي
محمد الاسكندرانى

في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على رفع مستوى الوعي لدى حجاج السياحة المصريين بالضوابط والإجراءات المنظمة لأداء فريضة الحج، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم بما يضمن تيسير رحلتهم وسلامتهم منذ المغادرة وحتى العودة، قامت الوزارة، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، وبالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بتدشين قافلة توعوية لحجاج السياحة بمطار القاهرة الدولي، وذلك ضمن استعدادات موسم الحج لهذا العام.

تكثيف برامج توعوية للحجاج

ومن جانبها، أوضحت  سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة، ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن تدشين هذه القافلة يأتي تنفيذاً لتوجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بتكثيف البرامج التوعوية للحجاج، مشيرة إلى أن القافلة تقدم رسائل إرشادية مبسطة قبل السفر، بما يساعد الحجاج على أداء المناسك بسهولة وطمأنينة، ويجنبهم الوقوع في أية مخالفات قد تؤثر على رحلتهم داخل الأراضي المقدسة.

وأضافت أن القافلة تتضمن شرحاً عملياُ لمناسك الحج، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة بإدارة موسم الحج داخل المشاعر المقدسة والحرمين الشريفين، فضلًا عن الرد المباشر على استفسارات الحجاج، بما يضمن جاهزيتهم الكاملة قبل المغادرة.

وفي هذا السياق، أشارت الأستاذة سامية سامي إلى أنه تم الاستعانة بواعظات سيدات من الأزهر الشريف ضمن فريق التوعية، نظراً لخصوصية بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالمرأة، بما يُتيح تقديم إرشاد ديني متخصص والرد على استفسارات الحاجات بصورة دقيقة.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي في ضوء تزايد أعداد السيدات ضمن حجاج السياحة، حيث تبلغ نسبتهن 52% من إجمالي الحجاج هذا الموسم، بما يعكس حرص الوزارة على تقديم خدمات توعوية شاملة تراعي احتياجات مختلف الفئات.

وأكدت أن القافلة يتم تنفيذها بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، بما يضمن تقديم محتوى توعوي موثوق يجمع بين الإرشاد الديني السليم والتعليمات التنظيمية، لافتة إلى استمرار فعالياتها حتى مغادرة آخر أفواج حجاج السياحة من مطار القاهرة الدولي، والمقرر لها 22 مايو الجاري، بما يضمن الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الحجاج.

وفي سياق متصل، يتم تنظيم ندوات توعوية ودينية بشكل دوري لحجاج السياحة عقب وصولهم إلى مقار إقامتهم بالمدينة المنورة ومكة المكرمة، بهدف توعيتهم بكيفية أداء المناسك بصورة صحيحة، وتعزيز الجوانب الدينية والروحية لديهم، بما يسهم في أداء المناسك في أجواء من الطمأنينة واليسر.



















